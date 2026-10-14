Slavni koji se bore s teškim bolestima: Od pape Lava i Kate Middleton do kralja Charlesa...

Šokantna vijest vezana uz zdravstveno stanje pape Lava XIV. koju je nedavno objavila Sveta stolica, potresla je javnost. Papi je dijagnosticiran adenokarcinom pluća, vrsta raka koja nastaje u žljezdanim stanicama plućnog tkiva. Dijagnoza je potvrđena nakon operacije koja je bila u utorak u rimskoj bolnici Gemelli, tijekom koje mu je uklonjen donji režanj desnog plućnog krila. Prema objavljenim informacijama, zahvat je prošao uspješno, bez neposrednih komplikacija, a papa se nakon operacije vratio u bolničku sobu. Sljedeću je noć proveo stabilno i mirno, izvijestili su iz Vatikana. Očekuje se da će u bolnici ostati otprilike tjedan dana, dok su mu javne obveze otkazane najmanje do 20. listopada.

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Zasad nisu objavljeni svi ključni nalazi: nije poznato u kojem je stadiju bolest niti je potvrđeno je li se rak proširio na limfne čvorove. Zbog toga još nema ni konačnih informacija o tome hoće li mu biti potrebno dodatno liječenje, poput kemoterapije. Neizvjesna je i njegova planirana putovanja u Južnu Ameriku u studenome. Liječnici će daljnje korake moći preciznije odrediti nakon dodatnih pretraga. Procjena o proširenosti bolesti bit koja se čeka bit će važna za prognozu.

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Kroz sličnu je situaciju prije dvije godine prolazila i Kate Middletom.

Kate Middleton: od kemoterapije do remisije

Princeza od Walesa javnosti je u ožujku 2024. otkrila da joj je dijagnosticiran rak, nakon što je prošla kroz operaciju abdomena. Vrstu bolesti nije objavila. Nakon toga podvrgnula se preventivnoj kemoterapiji, a u rujnu iste godine objavila je da je završila liječenje. U siječnju 2025. potvrdila je da je rak u remisiji.

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Kate je poslije govorila o tome da oporavak nije jednostavan ni nakon završetka liječenja te da bolest utječe na različite dijelove života. "Rak ne pogađa samo tijelo. Mijenja način na koji razmišljate i osjećate se te duboko utječe na svaki aspekt života", napisala je. Svake godine stotine tisuća ljudi u ovoj zemlji čuju riječi koje nitko ne želi čuti. Ono što slijedi je putovanje koje iskušava svaki dio nas: fizički, emocionalno, psihološki i duhovno. Izazovi se šire, utječu na obitelj, prijateljstva, posao i one tihe trenutke koje provodimo sami sa svojim mislima", rekla je.

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Tijekom 2026. nastavila se vraćati javnim obvezama i podizati svijest o podršci oboljelima od raka. Njezina remisija važna je vijest, no ne znači da iskustvo bolesti automatski ostaje iza nje: oporavak i praćenje zdravlja i dalje su dio procesa. Mediji su izvijestili da je princeza u lipnju 2026. sudjelovala u izazovu penjanja na tri najviše planine u Škotskoj, Engleskoj i Walesu, prikupljajući novac za humanitarnu organizaciju koja pomaže oboljelima.

S rakom se bori i njezin svekar, kralj Charles.

Kralj Charles: liječenje se nastavlja, ali u manjem opsegu

Kralj Charles III. objavio je da boluje od raka u veljači 2024., nakon što je bio podvrgnut zahvatu zbog povećane prostate. Palača nije otkrila o kojoj je vrsti raka riječ, a bolest nije predstavljena kao rak prostate. Kralj je ubrzo započeo liječenje, no unatoč dijagnozi nastavio je obavljati dio službenih dužnosti. Javnim se obvezama vratio u travnju 2024.

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Krajem 2025. Charles je objavio ohrabrujuću vijest: raspored liječenja trebao bi mu se tijekom 2026. smanjiti, što je pripisao ranom otkrivanju bolesti, učinkovitoj intervenciji i pridržavanju liječničkih uputa. Ipak, smanjenje intenziteta terapije nije isto što i potvrda da je rak nestao. U kolovozu 2026. kraljica Camilla govorila je o tome koliko joj je bilo teško držati suprugovu dijagnozu u tajnosti dok je nastavljala javne aktivnosti. Charles i dalje prima terapiju, a njegovo se stanje opisuje kao pozitivno te su mu odobrili i smanjenje terapije. Taj trenutak opisao je kao osobni blagoslov, ali i kao dokaz iznimnog napretka u liječenju raka tijekom posljednjih godina. Rekao je i kako se nada da će njegova iskustva ohrabriti one kojima će rak biti dijagnosticiran, a riječ je, istaknuo je, o otprilike polovici ljudi tijekom života.

Foto: Henry Nicholls

Joe Biden: rak prostate koji se proširio na kosti

Bivši američki predsjednik Joe Biden u svibnju 2025. objavio je da mu je dijagnosticiran agresivan oblik raka prostate koji se već proširio na kosti. Riječ je o uznapredovaloj bolesti, a njegova je obitelj potvrdila da je dijagnoza bila šokantna. Biden se liječi hormonskom terapijom i zračenjem, a u jesen 2025. objavljeno je i da je prošao zahvat zbog stanica raka kože.

Foto: Elizabeth Frantz

Biden je u novijim izjavama rekao da liječenje ide dobro, no izvještaji o njegovu stanju ističu da bolest znatno utječe na njegov svakodnevni život. U kolovozu 2026. njegov sin Hunter izjavio je da se rak proširio te da ocu uzrokuje bol i ozbiljno ga iscrpljuje. Istodobno su raniji izvještaji, pozivajući se na ljude iz Bidenova okruženja, navodili da terapija djeluje. A onda se sam Biden u rujnu oglasio na platformi X.

"Duboko sam zahvalan liječnicima, medicinskim sestrama i drugim zdravstvenim stručnjacima koji su mi pomogli držati rak pod kontrolom i koji se i dalje tako dobro brinu o meni. Njihova stručnost, predanost i suosjećanje mnogo mi znače. Zračenje kojem sam se podvrgnuo prošle jeseni djelovalo je kako je bilo predviđeno, a ja nastavljam raditi ono do čega mi je stalo, poput dovršavanja svojih memoara. Kada se rak prostate otkrije rano, petogodišnja stopa preživljavanja blizu je 100 posto. Zato razgovarajte sa svojim liječnicima. Postavljajte teška pitanja. Učinite to zbog sebe i ljudi koji vas vole", napisao je.