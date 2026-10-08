Ukoliko posumnjate na prijevaru ili ste već postali žrtva prijevare, odmah obavijestite policiju na broj 192 ili se obratite najbližoj policijskoj postaji
Slavonac (67) mislio da ulaže u dionice. Nasjeo je na oglas pa ostao bez 160.000 eura!
U Policijskoj upravi brodsko-posavskoj zaprimljena je, kako javljaju, dojava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare. Muškarac (67) je na internetu pronašao oglas lažne brokerske tvrtke koja je nudila ulaganje u dionice i financijske derivate.
Povjerovavši u mogućnost ostvarivanja dobiti, u razdoblju od svibnja do rujna ove godine uplaćivao je novac u više navrata. Nakon što nije mogao pristupiti novcu, shvatio je da je prevaren za iznos od preko 159.000,00 eura. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja navedenog kaznenog djela.
Policijska uprava brodsko-posavska ponovno upozorava građane na investicijske prijevare, prilikom kojih prevaranti putem internetskih stranica nude ulaganja u dionice, kriptovalute i druge financijske instrumente, obećavajući sigurnu, veliku i brzu zaradu.
- Budite posebno oprezni kada vam nepoznate osobe nude mogućnost lake zarade te vas nagovaraju na hitne uplate novca. Prije ulaganja provjerite vjerodostojnost brokerske tvrtke i njezina ovlaštenja za pružanje investicijskih usluga. Ne dijelite osobne podatke, podatke o bankovnim računima i karticama te ne instalirajte nepoznate aplikacije prema uputama nepoznatih osoba - kažu iz policije.
Ukoliko posumnjate na prijevaru ili ste već postali žrtva prijevare, odmah obavijestite policiju na broj 192 ili se obratite najbližoj policijskoj postaji.
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