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POLICIJA UPOZORAVA

Slavonac (67) mislio da ulaže u dionice. Nasjeo je na oglas pa ostao bez 160.000 eura!

Piše 24sata,
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Slavonac (67) mislio da ulaže u dionice. Nasjeo je na oglas pa ostao bez 160.000 eura!
Foto: Malin Wunderlich/DPA
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Ukoliko posumnjate na prijevaru ili ste već postali žrtva prijevare, odmah obavijestite policiju na broj 192 ili se obratite najbližoj policijskoj postaji

U Policijskoj upravi brodsko-posavskoj zaprimljena je, kako javljaju, dojava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare. Muškarac (67) je na internetu pronašao oglas lažne brokerske tvrtke koja je nudila ulaganje u dionice i financijske derivate.

Povjerovavši u mogućnost ostvarivanja dobiti, u razdoblju od svibnja do rujna ove godine uplaćivao je novac u više navrata. Nakon što nije mogao pristupiti novcu, shvatio je da je prevaren za iznos od preko 159.000,00 eura.  Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja navedenog kaznenog djela.

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Policijska uprava brodsko-posavska ponovno upozorava građane na investicijske prijevare, prilikom kojih prevaranti putem internetskih stranica nude ulaganja u dionice, kriptovalute i druge financijske instrumente, obećavajući sigurnu, veliku i brzu zaradu.

- Budite posebno oprezni kada vam nepoznate osobe nude mogućnost lake zarade te vas nagovaraju na hitne uplate novca. Prije ulaganja provjerite vjerodostojnost brokerske tvrtke i njezina ovlaštenja za pružanje investicijskih usluga. Ne dijelite osobne podatke, podatke o bankovnim računima i karticama te ne instalirajte nepoznate aplikacije prema uputama nepoznatih osoba - kažu iz policije. 

Ukoliko posumnjate na prijevaru ili ste već postali žrtva prijevare, odmah obavijestite policiju na broj 192 ili se obratite najbližoj policijskoj postaji.

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Komentari 13
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