Državnu cestu između Vukovara i Iloka, dugu oko 20 kilometara, lokalno stanovništvo u šali zove “50 nijansi sive”. Toliko je puta krpana zadnjih godina da je postala jedinstvena u Hrvatskoj, gotovo lijepa i atraktivna, pogotovo za fotografiranje, što svi koji se njome voze i učine.

Stanu i fotografiraju je. Vijuga predivnim zelenim krajolikom uz rijeku Dunav, ima udoline i uzvisine te je gotovo idilično voziti se njome. No ona je sve samo ne cesta koja odgovara propisima i zakonima važećima za cestu te vrste u našoj zemlji. Preuska je, predstavlja opasnost za sudionike u prometu, nema reguliranu odvodnju...

Opasna zbog kamiona koji voze u Srbiju

- Ta je cesta ruglo Slavonije i pravi pokazatelj koliko se ulaže u ovu hrvatsku regiju. Otkako je Čobanković, koji je još i iz Iloka, prije 15 godina obećavao gradnju nove ceste, takozvane transverzale, kojom bi se ova rasteretila prometa i krpanja, ta obećanja prodaju nam pred svake izbore - kaže ogorčeni Pero Ćorić, predsjednik Mjesnog odbora Šarengrad, koji je pokrenuo inicijativu za usvajanje pravilnika o regulaciji prometa tom cestom i u vezi toga organizirao već dva prosvjedna skupa mještana, jer u Ministarstvu nisu baš voljni baviti se tim problemom.

Ćorić dodaje da je cesta i opasna zbog kamiona koji voze u Srbiju.

- Jednoj ženi se u zadnjih šest godina 10 kamiona zabilo u kuću. Žena se boji spavati u vlastitoj kući pa spava iza u šupi - kaže Ćorić.

Održavanje ove ceste u nadležnosti je Hrvatskih cesta, odnosno tvrtke Cesting, koja posluje na području Vukovarsko-srijemske županije. Njihove djelatnike se gotovo svakodnevno može vidjeti na toj cesti, na novom krpanju. U ta krpanja utrošeni su silni iznosi.

- Ova cesta je problem već godinama, najviše zbog toga što je imala neriješeno vlasničko pitanje i gruntovno bila zavedena kao nekakvo društveno dobro. Sad je uknjižena pod vlasništvo Hrvatskih cesta. Još sam 2011. pokrenuo pitanje rješavanja te ceste, no projekt je zaustavljen kao neisplativ jer se već planiralo ići u gradnju tzv. Srijemske granične transverzale vrijedne milijardu kuna, a za koju je sad konačno pri kraju projektna dokumentacija. Iako dio te transverzale uskoro počinje s gradnjom, u dionici kraj Lipovca, odlučili smo ovu D2 cestu prema Iloku također rekonstruirati. Do kraja ove godine ide natječaj za gradnju te dionice između Vukovara i Opatovca. Radi se o 20 kilometara ceste i to će stajati oko 100 milijuna kuna. Kad njezinu ulogu u budućnosti preuzme transverzala, ta cesta vjerojatno više neće biti državna, nego će služiti razvoju turizma, jer doista ide lijepim krajolikom - rekao je Josip Škorić, predsjednik uprave Hrvatskih cesta.

Pero Ćorić u to ne vjeruje.

- Ma kakva transverzala. Pa Ilok to neće dočekati ni za 30 godina. Neka oni nama sagrade ovu novu D2 i zabrane promet kamionima u tranzitu - kaže Ćorić.