Slavonski igrani film 'Adam' osvaja svjetske filmske festivale

Dugometražni igrani film 'Adam', redatelja Maria Šuline iz Đakova, nedavno je proglašen najboljim igranim filmom na filmskom festivalu u Veneciji gdje je dobio Zlatnog lava

<p>Adam je otac malog dječaka. Bivši branitelj koji boluje od PTSP-a. Prošao je pakao Vukovara, bio je ranjen, ima strašan ožiljak na licu zbog kojega ga sredina u koju je došao živjeti ne prihvaća, doživljavaju ga opasnim i čudakom. Uz to, živi na rubu šume, kilometar od malog slavonskog sela, prilično izoliranim životom. Ali, kada god dođe u selo kupuje igračke za dijete.</p><p>Svima to postaje sumnjivo jer to njegovo dijete nikada nisu vidjeli, ne igra se oko kuće, ne ide u školu. Selo postaje 'zabrinuto' za dijete pa se iz toga razvija dramatičan zaplet u filmu.</p><h2>O filmu se raspituju i u New Yorku</h2><p>Kroz film se stalno provlače ratna zbivanja u Vukovaru, sve ono što taj branitelj trpi i osjeća. Kraj koji je gotovo trilerovski otkriva da on ponovo mora vojnički braniti i ono malo što ima od života. To je sadržaj dugometražnog igranog filma "Adam", redatelja <strong>Maria Šuline</strong> (50) iz Đakova, koji je nedavno proglašen najboljim igranim filmom na filmskom festivalu u Veneciji gdje je dobio Zlatnog lava, a sada je među prva tri favorita za najbolji film na nezavisnom Barcelona film festivalu kao i na film festivalu u Austriji.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>O njemu se raspituju i u New Yorku pa se slobodno može reći kako je 'Adam' trenutno svjetski hit broj jedan. Paradoksalno, 'Adam' u Hrvatskoj nije prepoznat kao kvalitetan film ni na jednom festivalu, počevši sa Pulskim gdje nije ušao ni na listu od 12 novih filmova vrijednih gledanja.</p><p>Činjenica da je Šulina snimio film sa budžetom od 80-tak tisuća kuna i slavonskom glumačkom ekipom koja dolazi iz amaterskih redova, još je začudnija.</p><p> - Iako se dugo bavim filmom, ovo je moj prvi dugometražni film. Činjenica da sam ga snimio bez financijske podrške institucija koje uobičajeno financiraju hrvatske filmove je tragikomična. Iako sam im svima poslao sjajno razrađen projekt, s daleko manjim troškovima nego što je to standardno za hrvatski film, nitko me nije htio financirati, pa ni Ministarstvo branitelja kojemu sam se obratio jer je film ratne tematike. No, ja nisam htio odustati od filma. Grad Đakovo i općina Ivankovo jedini su nam priskočili u pomoć i dali 80 tisuća kuna. Kako su glumci moji prijatelji, izložio sam im situaciju, rekao da honorar ne mogu dobiti jer novca nema, da im mogu platiti hranu koju ćemo jesti i piće, prijevoz, ostalo moramo čuvati za tehničke troškove. Oni su odlučili da ćemo ipak snimati i ja sam im neizmjerno zahvalan - kaže Šulina koji je oko projekta okupio ekipu od oko 70 ljudi.</p><h2>Amaterski glumci su odjednom postali odlični filmski glumci</h2><p>Glumci su iz amaterskog kazališta 'Mika Živković' iz Retkovaca, iz osječke Dramske akademije te osječkog HNK. Glavnu ulogu hrvatskog branitelja Adama ima Zdravko Šinjori.</p><p> - Imali smo puno proba, cijelo ljeto. Setovi su bili savršeni. Amaterski glumci su odjednom postali odlični filmski glumci. Obzirom na to da su pristali sve odraditi bez honorara i ikakve naknade, sada sam im zapravo doživotni dužnik - dodaje Mario.</p><p>Film je sniman kamerama, vrhunskom opremom koja je uglavnom u Mariovom vlasništvu obzirom da on ima svoju vlastitu produkciju. Lokacija radnje je u Slavoniji, tromeđa Retkovci-Šiškovci-Strizivojna, mala trošna kućica na kilometar od sela, smještena na rubu šume. Šulina je projekt započeo prije pet godina; kada je odbijen za financiranje krenuo je snimati bez novca, 2018.</p><p> - Film je u nekim segmentima istinit. Pogotovo prva scena filma koja je direktno prepričano ratno iskustvo đakovačkog branitelja Vukovara koji iz grada izašao kroz kukuruze nakon pada. Njegova je priča objavljena u 24 Sata, kada sam ju pročitao bio sam njome oduševljen. Potpuno sam ju preslikao u film. Scenarij je napisao Vinkovčanin Franjo Nagulov, nagrađivani književnik i pjesnik. Dao sam mu okvir svoje zamišljene priče a on ju je razradio kroz scenarij. Priča je dobrim dijelom naslonjena i na ratni put Đakovčanina Branka Carevića Cara koji je napisao knjigu o svom sudjelovanju ratu. Negdje u toj sam knjizi pronašao Adama - otkriva Mario koji je inače agronom po zanimanju ali je većinu života naslonjen na foto-kino klub gdje se i počeo baviti filmom.</p><p>Do sada sam uglavnom snimao kratke i eksperimentalne filmove koji su prikazivani na Danima hrvatskog filma i Reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva. Snimio je i preko 200 video spotova kroz koje je i upoznao slavonske glumce i otkrio sjajne lokacije koje je koristio u filmu.</p><h2>Sve što se događa u filmu snimljeno je s namjerom</h2><p>Gdje god se pojavi u Đakovu i Vukovaru, Šulini svi čestitaju na ogromnom uspjehu filma. Neki su ga već imali priliku vidjeti na pretpremijeri u Vukovaru, a ostali čekaju premijeru koja će biti za par dana u Beču i biti će dostupna javnosti preko streama. Tko god je pogledao intrigantan trailer pita Šulinu kakav je kraj filma.</p><p>- Ne mogu otkriti kraj filma. Ako ga otkrijem, neće biti zanimljivo gledati, jer se na samom kraju filma otkriva zašto je to anti-ratni film i zašto je njegova glavna tema nasilje nad djecom. U tom filmu, 'selo' smo mi. Mi koji se uvijek petljamo u tuđe živote, prelazimo granice time što se uplićemo u Adamov život, gdje je to dijete, zašto ga sakriva. A on svima govori da ga ostave na miru i time dodatno podriva njihove sumnje. Kraj nije sretan ali ne može ni biti. Mnogi ljudi koji su ga vidjeli kažu da su nakon filma promijenili svoj način razmišljanja. Film suptilno kritizira naše današnje društvo ali ističe i nasilje nad djecom. Krije i puno drugih poruka, od vjerskih do socioloških. Sve što se događa u filmu snimljeno je s namjerom. Puno sam balansirao jer danas ispričati u Hrvatskoj takvu priču je opasno - kaže Šulina koji već radi na svom novom filmu, ali koji će imati posve drugačiju tematiku.</p><p>Nada se da će novi pokušaji biti praćeni dostojnim financiranjem jer je filmom 'Adam' srušio hrvatski mit da za kvalitetan domaći film treba 5 ili 10 milijuna kuna.</p>