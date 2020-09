Slavonski kralj novih oldtimera: Naručiš pa čekaš dvije godine...

Automobili iz ‘20-ih i ‘30-ih izuzetno su popularni u Velikoj Britaniji, ne samo kao atrakcija za svadbene svečanosti već ih stariji Britanci kupuju sebi i svojim suprugama za uživanje

<p>U podzemnoj garaži trgovačkog centra u Slavonskom Brodu smjestila su se četiri ljepotana iz tridesetih godina prošlog stoljeća. Automobili su u vlasništvu tvrtke Bex Limos, koja se bavi iznajmljivanjem vozila za razne prigode, uglavnom vjenčanja.</p><p>Na isporuku se čeka dvije godine</p><p>- To nisu replike već su to vozila izrađena u maloj manufakturi u Velikoj Britaniji. Sveukupno ih je proizvedeno 700, a kod mene su četiri. Takvi automobili se i danas mogu naručiti u istom obliku kao što su izgledali nekada, a na njihovu isporuku čeka se i dvije godine. Podvozje izrađuju Sjedinjenim američkim državama, karoseriju u Velikoj Britaniji, a pogonske sklopove koriste od postojećih marki Forda i Datsuna te, danas, i Nissana. Dizajn karoserije je iz '30-ih i do danas ga nisu mijenjali. Motori su benzinci, tri su Fordova, a jedan je Nissanov, zapremine su od 1600 do 2800 kubičnih centimetara - u dahu nam je rekao zaljubljenik u stara vozila <strong>Boris Kurkutović</strong> iz Slavonskog Broda. Priznaje da je epidemija korona virusa donijela probleme i Bex Limosu. </p><p>- Zbog pandemije radimo sa svega 20 posto kapaciteta nego što je uobičajeno. Vjerujemo da će i ovo proći kao i sve što je do sada prošlo - rekao je Korkutović. </p><h2>U Englesku po auto od 30.000 eura</h2><p>Automobili iz '20-ih i '30-ih izuzetno su popularni u Velikoj Britaniji, ne samo kao atrakcija za svadbene svečanosti već ih stariji Britanci kupuju sebi i svojim suprugama za uživanje.</p><p>Kurkutović je prije nekoliko godina doživio pravu odiseju kad je otišao u Veliku Britaniju po Beauford kabriolet.</p><p>U Engleskoj postoje male karoserijske radionice koje proizvode retro automobile s novom mehanikom, a Beauford modela je posljednjih 20 godina proizvedeno nekoliko tisuća.</p><p>Prvi Beauford kabriolet koji je ikada izvezen izvan Velike Britanije bio je baš Kurkutovićev.</p><p>- U Londonu me je dočekao stariji, uglađeni gospodin tipičnog britanskog looka, mislim da je imao oko 70 godina, i odvezao me u poznati gradić Peckham, u kojemu je snimana popularna humoristična TV serija Mućke. Pomislio sam tada, valjda ovo nije neka mućka, pa da mi se još u biznisu pojavi i Delboy… Takav auto vrijedi oko 30.000 eura. Prije odlaska u Englesku dva mjeseca sam se cjenkao s vlasnikom da mi ga proda. Dočekali su me vrlo ljubazno, s večerom, vrlo brzo smo riješili i samu papirologiju i financije i tako sam ja postao novi vlasnik tog prekrasnog klasika - ispričao nam je Boris 2016.</p><p>Vožnja prema Hrvatskoj trajala je dva dana, a s njim je putovao njegov nećak. </p><p>- Putem smo, u svim zemljama plijenili pozornost brojnih ljudi koji su nas fotografirali. Zanimljivo, na ukrcaju u vlak za Eurotunel, jedan je mlađi čovjek, koji je vozio najnovijeg Mercedesa S klase, toliko ostao zadivljen mojim automobilom, otprilike kao i ja njegovim, pa fotografiranje oba nije izostalo - rekao svojedobno nam je Kurkutović.</p>