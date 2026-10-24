Sletio s ceste kod Pitomače pa se zabio u stup: U bolnici je, ima ozljede opasne po život

Prometna policija i dalje utvrđuje uzroke prometne nesreće koja je dojavljena u subotu nešto nakon 11 sati u Podravskim Sesvetama.

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Pokretanje videa... VIDEO Prometna nesreća u Podravskim Sesvetama | Video: 24sata Video

Kako je objavila PU koprivničko-križevačka, vozač je iz još nepoznatog razloga sletio van ceste i zabio se u stup javne rasvjete. Prema fotografijama čitatelja 24sata betonski stup se od udara slomio. Prednji kraj automobila bio je potpuno neprepoznatljiv, a uz policiju su intervenirali i Hitna pomoć i vatrogasci.

- Vozač je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život te je prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava - napisali su iz policije. Po njega je stigao helikopter Hitne pomoći.