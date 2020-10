Slijepa proročica Baba Vanga, Nostradamus, Tarabići: 'Treći svjetski rat bit će razoran!'

Najpoznatiji prorok svijeta, Nostradamus prredvidio je da će novi svjetski sukob trajati 30 godina! Baba Vanga govorila je također o velikom ratu - očekivali smo ga 2010., ali kako vama izgleda današnji svijet?

<p><em>Dugačak je popis proročanstava koja se godinama pripisuju najpoznatijem svjetskom proroku Nostradamusu i najcjenjenijoj proročici na Balkanu, Babi Vangi. Neke najave koje su izrekli zvuče prilično nevjerojatno, možda čak i bizarno, treće poruke kao da su kodirane i nitko ih ne može odgonetnuti. Vangamanija se ponovno aktualizirala pojavom korona virusa. Pojavile su se ispovijesti kako je najpoznatija proročica na ovim prostorima predvidjela zlokobnu pošast koja ubija. Neki vjeruju, mnogi raspravljaju, a treći ismijavaju. Činjenica jest da su od davnina vladari i kraljevi tražili pomoć vidovnjaka ili proroka. Od kad je svijeta ljudi su željeli znati što im nosi budućnost.</em></p><p>S obzirom na vjerodostojnost kojom je ukazala na sukob kojim je počeo Drugi svjetski rat, najava velikog rata 2010. godine, a koja se pripisuje Vangi, na noge je podignula cijeli svijet.</p><p>'Kad opasni umovi dođu u posjed moći i razarajućeg oružja, rat postaje neminovan . Svijet će se jedva suzdržati od globalnog međusobnog sukoba svih zemalja…'

Svi su očekivali apokalipsu, baš kao što i dalje očekuju i ostvarenje Nostradamusovog predviđanja o tridesetogodišnjem ratu.

Iako se nije dogodio konkretni sukob kojeg smo nazvali Trećim svjetskim ratom, gledajući na svakodnevne događaje globalne prirode u posljednjem desetljeću – doista se čini kao treća kataklizma.

Za taj je rat Vanga prorekla da će u stvari i početi kao lokalni sukob, koji će kasnije prerasti u širi, u kome će se koristiti prvo klasično, a zatim i nuklearno i kemijsko oružje.

Treća svjetska kataklizma je neizbježna

Ipak, poznato je da Vanga katkada neki događaj nije mogla svrstati u točan vremenski okvir, odnosno da je pokatkad griješila u vremenskoj odrednici nekog događaja.

"Svijet će se jedva suzdržati od globalnog međusobnog sukoba svih zemalja."

Iako decidirano ne spominje Treći svjetski rat govori o sekundama koje bi mogle prouzročiti veliki sukob, o sveprisutnoj napetosti, o tenzijama koje mogu svaki trenutak eksplodirati. Najgore se nije dogodilo, no na koliko smo odložili najgore?</p><p>Treća svjetska kataklizma doista je neizbježna. Iz dana u dan produbljuju se vjerske, klasne, ideološke razlike, a netolerancija je nezaustavljiva.</p><p>Svjetske sile u konstantnoj su borbi za potpunom prevlašću.</p><h2>Pandemija potpiruje sukobe iz prošlosti</h2><p>S jedne strane, razvoj znanosti, tehnologije i svijesti manjeg broja ljudi govore o suptilnom razvoju ljudske rase, ali s druge strane pohlepa, nerazumijevanje, zavist, zloupotreba, mržnja, netolerancija, neprihvaćanje – vraćaju kotač povijesti na točku na kojoj uvijek postoji okidač za sukob i ubijanje masovnih razmjera, kakvima smo već svjedočili u prošlosti.</p><p>I svjetska pandemija koja vlada u godini 2020. ponovno potpiruje sukobe iz prošlosti. A kao da ovom trenu se naglas možemo i pitati: Pa ne izgleda li 2020. godina kao da smo duboko u svjetskom ratu?</p><p>Predviđanje Trećeg svjetskog sukoba pripisuje se i drugim prorocima s ovih prostora Tarabićima:</p><p>– Trajat će godinama. Stradat će nevini više nego krivi. Kad se rat završi, sve će biti razrušeno. Gađat će se najsvetija mjesta na svijetu, mnogi gradovi bit će sprženi i sravnjeni sa zemljom – rekao je Miloš Tarabić.</p><h2>'Viđenja proročice treba uzimati ozbiljno'</h2><p>Profesor Dimitar Filipov iz Sofije, koji je Vangu susreo više od stotinu puta uvijek iznova pokušavajući shvatiti kako ona vidi, smatra da 2010. godina predstavlja prije svega simboličnu godinu koju je Vanga odabrala kako bi upozorila na kulminaciju tenzija koje se opasno približavaju. On podsjeća koliko je nezahvalno u ovakvim slučajevima isticati precizne datume, što uostalom ne čine ni Biblija, ni najpoznatiji prorok Nostradamus.</p><p>Naglašava, međutim, da viđenja proročice treba uzimati ozbiljno. Vratimo li se u ne tako daleku prošlost – razdoblje od kritične godine do danas obilježavaju mnoge nestabilnosti na globalnoj sceni.</p><p>Glavni imperativ postao je osvajanje privilegija i kako preživjeti izazove budućnosti, zaključak je koji se nerijetko provlači u mnogim tekstovima o Vangi.</p><p>Vangelia, širom svijeta poznata kao Baba Vanga, svojim je vizijama i proroštvima godinama unosila snažan nemir u mase, najavljujući duboke tektonske potrese u svijetu oko nas – one u doslovnom, ali i prenesenom značenju.</p><p>Sa svakom točnom najavom mit o njoj je bujao, kao i nemir onih kojima su Vangine vizije remetile sve moguće računice, sve moguće planove...</p><h2>Ljubav je ključ</h2><p>Puno bitnija je ipak bila uloga Vange u životu ljudi oko sebe iako joj pripisuju i da je vidjela najveće svjetske događaje.</p><p>Tko god je upoznao Babu Vangu, a to potvrđuju sva svjedočanstva koja su izišla u javnost, osjetio je moćnu i nepresušnu energiju koju je širila oko sebe.</p><p>Osjetili su, kako prepričavaju, nešto što se više nikad nije ponovilo u njihovim životima. A to se dogodilo s razlogom, kažu stručnjaci za ''onostrano''.</p><p>Ljubav je za nju bila ključ koji će spasiti svijet. Ljubav bi, mislila je Vanga, mogla spasiti čovječanstvo, ali samo ako joj to i dopustimo.</p><p>Vangeliju su njezini, ne tako malobrojni i nipošto bezopasni, pomalo ogorčeni protivnici katkada nazivali lažnom, nazivali je špijunkom ili starom vješticom. U zlatno doba njezine popularnosti u Bugarskoj, ali i Rusiji, mediji su koristili njezin lik kako bi rasprodali novine, televizije su njezine riječi preuveličavale do ekstrema i dovodile u kontekst koji im je odgovarao u određenoj situaciji. Sve što su mogli, urednici bi natovarili Babi Vangi.</p><p>Više se puta pokazalo da je to čista fikcija, izmišljotina, da su manipulirali Vanginim likom i djelom. No to nitko nije mogao spriječiti. I Vanga je sama rijetko reagirala i demantirala takve objave.</p><p>Ipak, nakon smrti, štovatelji su se borili da u povijesti bude zapamćena kao svetica iako joj, unatoč velikom trudu, nisu mogli priskrbiti i službenu titulu.</p><p>Neki eksperti još i danas rade na dešifriranju njezinih riječi. Mnogo je toga ostalo nedorečeno, neobjašnjeno, zagonetno – kao poruka pod ključem.</p><p>Dešifrirat će se vjerojatno, vjeruju mnogi, u godinama koje dolaze. Vangelia je, kako je napisano u nekim ruskim novinama, bila ''fantastična realnost i istodobno najzagonetnija istina.''</p><h3><strong>TKO JE PROROČICA VANGA?</strong></h3><p>Vangelia Pandeva Dimitrova Gušterova rođena je 31. siječnja 1911. u Strumici, u Makedoniji, nedaleko od granice s Bugarskom. Njezina je obitelj bila jedna od najsiromašnijih u tom kraju, a život joj je obilježila tragedija već u djetinjstvu.</p><p>Majku je izgubila kad je navršila tri godine. Kao 12-godišnjakinja nestala je u stravičnoj oluji nakon koje je izgubila vid. Ipak, oni koji vjeruju u njezine vizije kažu kako je iako slijepa vidjela više od mnogih – mogla je predvidjeti budćnost, ali ono najbitnije slušala je one koji su patili, stradavali te je vidjela srcem. Babu Vangu zovu Nostradamus u suknji, neki bezrezervno vjeruju njenim proročanstvima, a neki je opisuju kao izmišljotinu i špijunku koju je</p><p>Proročica Vangelia je svojim vizijama godinama unosila nemir u mase, najavljujući duboke tektonske potrese u svijetu oko nas – one u doslovnom, ali i prenesenom značenju. Prema narodnoj predaji i mnogim svjedočanstvima, prognozirala je najvažnije svjetske događaje i katastrofe – Drugi svjetski rat, teroristički napad u Americi, dolazak Putina i Trumpa na vlast… Stručnjaci koji su radili s njom došli su do podatka da se 68 posto njezinih predviđanja doista ostvarilo.