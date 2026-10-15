Slijepe osobe mjesecima čekaju pomoć: 'Ne tražimo povlastice, već uvjete za samostalan život'

U povodu Međunarodnog dana bijelog štapa, koji se obilježava 15. listopada, Hrvatski savez slijepih upozorava na potrebu sustavnog financiranja usluge videćeg pratitelja, pravodobne dostupnosti udžbenika na brajici i uvećanom tisku te uvođenja rehabilitacije za osobe koje izgube vid u zdravstveni sustav. Uslugu videćeg pratitelja, koja je od 2024. zakonsko pravo, danas koristi oko tisuću osoba s oštećenjem vida, a Savez je kroz licenciranu edukaciju osposobio više od 160 pratitelja. Međutim, cijena sata usluge od početka primjene Zakona o osobnoj asistenciji ostala je ista, a minimalna bruto plaća u istom je razdoblju porasla za 25 posto.

„Uz sadašnju cijenu sata taj je standard dugoročno neodrživ”, upozorila je izvršna direktorica Saveza Andreja Veljača i izrazila očekivanje da će se cijena usluge uskladiti sa stvarnim troškovima i rastom plaća.

Savez upozorava i na nepravodobnu dostupnost udžbenika na brajici i uvećanom tisku, koje u hrvatskom obrazovnom sustavu svake godine koristi između 60 i 80 učenika. Za razliku od besplatnih udžbenika za ostale osnovnoškolce, prilagođeni se udžbenici i dalje financiraju putem godišnjih javnih poziva za projekte udruga, zbog čega dio materijala dobivaju tek tijekom školske godine.

Savez stoga traži da se izrada udžbenika na brajici i uvećanom tisku uključi u sustav besplatnih udžbenika kao trajna proračunska obveza.

Upozorava i na nedostatak sustavne rehabilitacije nakon gubitka vida. Osobe koje izgube vid iz zdravstvenog sustava, navode, izlaze s dijagnozom, ali bez jasnih informacija o daljnjoj podršci, zbog čega na prvu pomoć često čekaju mjesecima ili godinama.

Kao odgovor na to, Savez je ove godine pokrenuo europski projekt Centar za edukaciju i stručnu podršku osobama s oštećenjem vida „LUMINA”, koji pruža stručnu i rehabilitacijsku podršku osobama koje gube ili su izgubile vid te njihovim obiteljima, uključujući pomoć mobilnog tima izvan Zagreba.

„Ono što tražimo nisu povlastice, nego uvjeti da slijepe osobe mogu živjeti samostalno”, poručio je predsjednik Saveza Kruno Drenski.

Savez će Svjetski dan vida i Međunarodni dan bijelog štapa obilježiti Danom otvorenih vrata u četvrtak u Draškovićevoj 80 u Zagrebu, gdje će posjetitelji moći isprobati pomagala za slijepe osobe, proći simulacijski poligon s povezom i bijelim štapom te se upoznati s njihovom svakodnevicom. Posjetitelji će moći razgledati i izložbu „Osamdeset godina kroz osam priča“.

Obilježavanje se nastavlja u nedjelju utrkom „The blind run” u Samoboru, koju Udruga „Djeca za bolji svijet” šesti put organizira u suradnji sa Savezom.