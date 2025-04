Slikao se s lopatom pa ga napali u komentarima: 'Tomaševiću, a što je sa školom u Dragonošcu?'

Roditelji djece u zagrebačkom prigradskom mjestu Donji Dragonožec, koja već pet godina umjesto u školi nastavu pohađaju u vatrogasnom domu, su bijesni. Ne žele više čekati, kažu. Nakon što su najavili da djecu od rujna neće slati na nastavu, ako se ne krene graditi nova škola, uputili su stotine upita Gradu i Tomislavu Tomaševiću na društvenim mrežama.

Tomašević se pohvalio kako je 'pao temeljni kamen za dogradnju OŠ Stjepana Bencekovića u Horvatima', a bijesni Zagrepčani su mu uputili negativne komentare.

Zagreb: Svečano obilježen početak radova na dogradnji Osnovne škole Stjepana Bencekovića | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Što je sa školom u Donjem Dragonošcu? - pita se jedna građanka.

- Na 5 minuta udaljenosti djeca su već 5 godina na nastavi u DVD-u (škola je nastradala u potresu). Što se čeka sa školom u Dragonošcu?! - dalje se nižu komentari.

- Tomaševiću, a što se čeka sa školom u Dragonošcu? Naša djeca su i dalje u vatrogasnom domu, lako se slikati za izbore. Krajne je vrijeme da poduzmete nešto - pišu mu dalje.

- Što ćeš, rođeni smo na pragu Zagreba, pa što će nam škola.. Naša djeca mogu i pod hrastom učiti.. - napisao je ljutiti roditelj.

- Krenite sa gradnjom da se slikate sa djecom i roditeljima koji čekaju već godinama novu školu - poručili su mu.

Podsjetimo, roditelji su, nakon zbora mještana u prosincu, na kojem su čuli kako nova škola neće biti izgrađena prije kraja 2026., najavili - bojkot nastave. Ne žele pristati na loša rješenja prijevoza djece u previše udaljene škole i smatraju da se pitanje škole trebalo već odavno riješiti. To su kazali i ravnateljici na nedavnom roditeljskom sastanku, nakon čega smo uputili upit gradskoj upravi o daljnjem planu za Donji Dragonožec. Kako su nam odgovorili, početak gradnje planiran je za kraj 2025. ili početak 2026.

O neadekvatnom prostoru smo već pisali...

Zamislite si 21 učenika u golemoj prostoriji koja može primiti 200 ljudi. U takvom vam prostoru treba razglas ili u najmanju ruku mikrofon kako bi vas učenici čuli. Budući da to, naravno, nemamo, nadvikujemo se po cijele dane. To potpuno iscrpljuje. Sad smo se i na to navikli, ali u početku su svi učitelji ostajali bez glasa. Kako je to normalno u 21. stoljeću, pričala nam je lani učiteljica Jadranka Šimaga, koja iza sebe ima 30 godina radnog staža. Ovako što, kaže, još nije vidjela. Taj golemi prostor teško je i ugrijati pa nikad nije ni dovoljno toplo.

S tom su situacijom suočeni i drugi učitelji i đaci Područne škole Dragonožec, u istoimenom naselju udaljenom od Zagreba 20 kilometara, koji već petu zimu zaredom nastavu pohađaju u prostoru lokalnog vatrogasnog doma, još od potresa 2020. godine. Škola je prvo bila pogođena zagrebačkim potresom, nakon kojega su djeca još normalno pohađala nastavu, a nakon petrinjskog škola više nije bila u uporabnom stanju. Iz škole saznajemo kako je gradska vlast tad još tvrdila kako je sve u redu i sigurno za korištenje, ali pravo stanje bilo je sve samo ne to. Mjesna samouprava je zbog svega s dobrovoljnim vatrogascima dogovorila da koriste prostor DVD-a i društvenog doma. Trebao je to biti privremeni smještaj, a potrajalo je pet godina.

Zagreb: Učenici pohađaju nastavu u prostorijama DVD-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Djeca jedu na hodniku među cipelama i svima koji onuda prolaze, a to je stvarno puno ljudi. Naime, prostor dijelimo s još nekoliko lokalnih zajednica, dobrovoljnim vatrogasnim društvom, KUD-om, penzionerima, mjesnim odborom...

- Djeca nikad nemaju mira. Naravno, oni su još mali i reći će vam da im to ne smeta i da im je tamo dobro. Ali to je i normalno s obzirom na to da ne znaju za bolje. Nikad nisu vidjeli normalnu školu i to je poražavajuće - kaže učiteljica.

Zagreb: Učenici pohađaju nastavu u prostorijama DVD-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nastava se odvija u dvije prostorije, jedna, prostrana u prizemlju i manja na katu. Kao što je učiteljica rekla, za ovu u prizemlju trebao bi razglas, a ova na katu je jedna obična, mala kancelarija. U tu malu kancelariju bi trebalo ugurati 21 učenika, žali se učiteljica. U kutovima prostorija nalazi se hrpa kutija koja im služi umjesto ormara. U nju odlažu svari, nastavne materijale itd. Ploča je pokretna, na kotačićima, a panoi vise obješeni o konce.

- Nedavno smo dodali strunjače da se djeca mogu normalno igrati, da mogu raditi kolutove i skakati. Pod odmorima nemaju kamo, ispred Doma smo tek nedavno postavili ogradu koja nas dijeli od glavne ceste, a i sve je samo beton, nije idealno, pogotovo ljeti kad je prevruće bez sjene tamo stajati - nabraja učiteljica.

Zagreb: Učenici pohađaju nastavu u prostorijama DVD-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dijalog o gradnji škole pokrenut je početkom 2022. godine između Uprave grada Zagreba i Mjesnog odbora Dragonožec, kad je Grad "gurao" renovaciju zgrade u formi četverogodišnje, tj. područne škole, s čime se mještani nisu slagali. Mještani su se tad borili za gradnju nove osnovne škole koja bi obuhvaćala osam godina školovanja i proširila sadržaje, dodala kabinete i sportsku dvoranu. I danas se o spornom prostoru i dalje samo priča, nema ni naznake početka gradnje.