Slike katastrofe: Ovako danas izgleda ljetovalište kraj Atene

Turističko naselje Mati, svega 30 kilometara udaljeno od Atene, našlo se u središtu katastrofalnih požara koji gutaju okolicu Grčke prijestolnice. Najmanje 60 ljudi je poginulo, a većina njih stradala je dok su pokušali pobjeći iz Matija prema moru.

Spiros Hatziandreou koji je posjetio opožareni Mati kaže da je ono što je vidio oko Atene "crni pakao":

POGLEDAJTE VIDEO:

- Prošao sam pored stotina izgorjelih automobila i kuća. Vidio sam ljude kako leže na zemlji i osjetio strašan smrad paljevine. Većina stradalih bili su turisti koji nisu uspjeli pobjeći, kaže Spiros dodavši da cijeli dan zove rođaka koji je ostao na opožarenom području i ne može ga dobiti, javlja BBC.

Na cestama oko Matija desetine su izgorenih automobila u kojima su stanovnici i turisti bježali od vatre. Neki od njih su poginuli, neki su ozlijeđeni. Reutersov fotograf kaže da je vidio najmanje četvero mrtvih uz autocestu prema Ateni.

Fire Inferno close to #Athen - at least 50 died. People were found dead in the sea. People who failed to escape and were caught in their homes or in cars.

4 dead were found in the sea 3 women and 1 child. #Mati pic.twitter.com/gBtoNmrxDT athens fires