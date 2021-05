Priču o povijesti, tradiciji i znamenitostima Petrinje htio sam još prije 15-ak godina napraviti kao turističku brošuru, no život me kasnije odveo nekim drugim putevima i to se nikad nije realiziralo. Kada je u siječnju cijela Hrvatska tražila načine kako da pomogne Petrinjcima, sjetio sam se toga i pomislio kako bi bilo dobro sve preoblikovati u slikovnicu, ispričao nam je diplomirani učitelj, pisac, ilustrator i dizajner Tomislav Škriljac.

I tako je sve krenulo. ‘Priču o Petrinji’ počeo je pisati kao slikovnicu za djecu, no Tomislav je znao da neće moći sve sam napraviti pa je zatražio pomoć od svojih kolega ilustratora. Gotovo svi su se odazvali pozivu i uskočili u pomoć, čak 14 autora iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine napravilo je ilustracije za posebnu slikovnicu koja je na police knjižara stigla prije nekoliko dana. Svi oni, uključujući i izdavača Školsku knjigu, odrekli su se honorara od prodaje slikovnice, a sav prihod bit će uplaćen na račun I. osnovne škole Petrinja koja je teško stradala u razornom potresu.

- Mađarska vlada gradit će novu zgradu škole, no to je samo zgrada. Djeci će trebati još mnogo toga, od opreme do ostalih pomoćnih sredstava u nastavi koje su im potrebni. Također želimo i roditelje motivirati i pružiti im mogućnost da s djecom ostanu u Petrinji. Cilj nam je da ljudi ostanu ovdje, iako su Petrinjci još uvijek oprimistični, ne znamo što će biti kada krene naredna školska godina. Ako ne budu imali uvjeta, onda je lako moguće da će se roditelji odlučiti otići negdje gdje se djeca neće morati seljakati u druge škole - rekao nam je Tomislav.

On je i sam rođeni Petrinjac iako više ne živi tamo, no, iz prve ruke zna kroz što njegovi sugrađani prolaze.

- Roditelji su mi iz Petrinje i sestra mi živi tamo. Naša obiteljska kuća u centru grada pretrpjela je velika oštećenja i morali smo ju srušiti. Tamo sam skoro svaki vikend i znam kroz što Petrinjci prolaze. Ovim načinom želim zadržati optimizam među ljudima - kaže Tomislav.

Slikovnicu su ilustrirali Branka Hollingsworth Nara, Maksim Šimić, Dubravko Mataković, Josip Sršen, Robert Solanović, Dario Kukić, Darko Macan, Ivana Guljašević Kuman, Frano Petruša, Stjepan Bartolić, Niko Barun, Filip Andronik, Goran Sudžuka i Tomislav Škrljac. Slikovnica ‘Priča o Petrinji’ zasad se može pronaći na policama Školske knjige te na njihovom web shopu, a njena cijena iznosi 50 kuna.