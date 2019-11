'Slizala se s Plenkijem, štrajk nema veze s mojom Vladom!'

Predsjednički kandidat Zoran Milanović odgovorio je na optužbe aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da je stanje u prosvjeti posljedica štetne politike njegove Vlade, koja je dva puta smanjila koeficijente nastavnicima. O cijeloj situaciji se oglasio na društvenim mrežama.

'SLIZAVANJE KOLINDE GRABAR-KITAROVIĆ S PLENKOVIĆEVOM VLADOM'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Predsjednicu nije nitko ni vidio ni čuo jer ona bježi od kampanje i to će raditi do kraja. Zašto predsjednica Republike ne kaže da treba povećati koeficijente? Zato što je pupčano povezana s HDZ-om i ne smije otvoriti usta protivno njihovoj politici. Štrajk je otišao predaleko samo sa stajališta interesa djece, a jedini krivac za to su Plenković, HDZ i Kolinda Grabar-Kitarović koja daje podršku Vladi. Po njoj Vlada radi dobro i ovo što gledamo je slizavanje s Plenkovićevom Vladom.

To je sve ista ekipa. Ovi prosvjedi nemaju veze s mojom Vladom. Plenkovićeva Vlada je sedam ili osam puta mijenjala povećavala koeficijente za odabrane skupine koje su im u tom trenutku bile dobre, korisne. Ovo sada je isključivo Plenkovićeva poruka učiteljima: 'Vi niste bitni, mi o vama ne ovisimo. Onima koji su nam bitni, njima smo odavno povećali koeficijente'. To je poruka koju učiteljima i nastavnicima šalje Plenković - objavio je Milanović na društvenim mrežama.