Ovaj put na sjednici bi se morali pojaviti predstavnici SOA-e i Državnog odvjetništva, a SOA bi trebala pripremiti tematsko izvješće o praćenju organiziranog kriminala koji se bavi ilegalnim odlaganjem otpada
Sljedeći tjedan Odbor za nacionalnu sigurnost. SOA bi trebala pripremiti izvješće
Za idući tjedan zakazana je nova sjednica saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kako bi se precizno utvrdilo kakva je saznanja imala Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) o uvozu i ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću 2022. i 2023. godine, te koga je sve o tome obavijestila, piše Jutarnji list.
Ovaj put na sjednici bi se morali pojaviti predstavnici SOA-e i Državnog odvjetništva, a SOA bi trebala pripremiti tematsko izvješće o praćenju organiziranog kriminala koji se bavi ilegalnim odlaganjem otpada unazad deset godina, a Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost trebao bi prvi put u ovome 11. sazivu Sabora provesti pravi parlamentarni nadzor nad radom SOA-e.
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