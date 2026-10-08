Sljedeći tjedan Odbor za nacionalnu sigurnost. SOA bi trebala pripremiti izvješće

Za idući tjedan zakazana je nova sjednica saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kako bi se precizno utvrdilo kakva je saznanja imala Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) o uvozu i ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću 2022. i 2023. godine, te koga je sve o tome obavijestila, piše Jutarnji list.

Ovaj put na sjednici bi se morali pojaviti predstavnici SOA-e i Državnog odvjetništva, a SOA bi trebala pripremiti tematsko izvješće o praćenju organiziranog kriminala koji se bavi ilegalnim odlaganjem otpada unazad deset godina, a Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost trebao bi prvi put u ovome 11. sazivu Sabora provesti pravi parlamentarni nadzor nad radom SOA-e.