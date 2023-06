Sljedećih dana zaboravite na vrućine. Pripremite se za kišu. Ni vikend ne izgleda bajno...

U utorak je stigla najavljena promjena vremena i zahlađenje.

Srijeda je rezervirana za kišu, prema svemu sudeći, takav će manje više biti i ostatak tjedna. Prema stranici rain-alarm.com, od srijede do petka uglavnom će biti oblačno i kišovito s tim da temperature neće prelaziti 30 stupnjeva.

U subotu su najvili grmljavinsko nevrijeme, a u nedjelju postepeno smirivanje uz nešto više temperature.

Početak drugog tjedna trebao bi biti s nešto više sunca, a sredinom tjedna stiže nova ciklona s kišom i grmljavinom.

Hrvatska danas

U unutrašnjosti u prvom dijelu dana pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. Zatim razvedravanje, no još ponegdje može pasti poneki pljusak. Na Jadranu promjenljivo oblačno, u Dalmaciji uz lokalne pljuskove s grmljavinom, ujutro i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, prijepodne podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu jugozapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 20 do 24, a na Jadranu od 25 do 29 °C, piše DHMZ.

Hrvatska sutra

Pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena bura, podno Velebita i jaka, popodne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na moru od 17 do 22 °C. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 °C.