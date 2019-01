Ministrica kulture, Nina Obuljen Koržinek, komentirala je interpretaciju njezine izjave, koju je u Točki na tjedan rekao stručnjak za sigurnost na internetu, Lucijan Carić.

Carić je gostujući u Točki na tjedan rekao da je ministrica izjavila da sloboda govora važi samo za one koji nisu anonimni, za što je rekao da je prvorazredni fake news i vrlo opasna izjava nekoga iz izvršne vlasti.

Ministrica je u nedjelju za N1 pojasnila na što je mislila.

"Ja nisam to rekla. Dakle, sloboda govora je nešto što je Ustavom zajamčena kategorija. Ja sam na pitanje je li mogući zakon o kažnjavanju nedopuštenog kažnjavanja na internetu mogućnost uvođenja cenzure, na to sam vrlo jasno rekla da ne, zato jer nitko ne može ograničiti Ustavom garantiranu slobodu izražavanja svojih misli i slobodu govora. Ono s čim se suočavamo u situacijama nedopuštenog komuniciranja na društvenim mrežama je ta da se vrlo često sadržaji koji potiču govor mržnje, koji pozivaju na terorizam, ugroze javnog zdravlja, da se dijele i plasiraju anonimno i u tom slučaju netko za to mora biti odgovoran. U slučaju medija, uvijek je odgovoran urednik, u slučaju društvenih mreža, odnosno drugih platformi za dijeljenje sadržaja danas nije odgovoran nitko i u tom smislu rasprave brojne se vode i unutar Hrvatske, ali i u Europskom parlamentu i unutar Komisije, kako uvesti tu odgovornost ako se na takvim platformama dijele sadržaji koji ugrožavaju slobodu čovjeka, koji potiču na mržnju ili terorizam", rekla je Obuljen Koržinek, dodavši da se radilo o intervjuu u novinama, koji svatko može pročitati.