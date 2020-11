Slovačka testirala 3.6 milijuna ljudi: Pozitivnih samo 1 posto, krajem mjeseca novo testiranje

Testiranje je bilo dobrovoljno, ali za građane koji su odbili vrijede puno stroža pravila i restrikcije, a iz domova mogu izaći samo u hitnim slučajevima

<p>Slovačka je uspjela testirati trećinu građana, točnije 3.6 milijuna ljudi u samo dva dana. Slovačka je odlučila izvesti pravi pothvat i testirati sve građane starije od 10 godina, nakon što je korona virus u toj državi prošli mjesec imao veliki rast. Ovo je prvi takav program u Europi i rezultati su pokazali da je od svih testirani pozitivno tek jedan posto, točnije 38,359 građana, objavila je slovačka Vlada na službenoj stranici ovog programa.</p><p>Masovno testiranje krenulo je kao pilot projekt 23. listopada u Oravi i Bardejovu, dvije regije s najviše slučajeva korona virusa. Tada su u samo tri dana testirali više od 140 tisuća ljudi. U ostatku države masovno testiranje obavljeno je u subotu i nedjelju, a iz testiranja su bila izuzeta djeca do 10 godina, stariji koji su uglavnom kod kuće, svi oboljeli od raka, te građani iz ugroženih skupina.</p><p>Mike Tildesley, stručnjak za zarazne bolesti na sveučilištu Warwick i savjetnik britanske vlade za znanost, rekao je za <a href="https://edition.cnn.com/2020/11/02/europe/slovakia-mass-coronavirus-test-intl/index.html" target="_blank">CNN</a> da bi masovno testiranje dugoročno mogla biti alternativa za lockdown, kako bi se kontrolirale zarazne bolesti.</p><p>- No, treba istaknuti da samo zato što je netko negativan danas, da ne znači da već za par dana neće biti pozitivan na korona virus. Drugim riječima, strategija masovno testiranja bi se trebala provoditi u redovitim intervalima, svakih nekoliko dana kako bi bila u potpunosti efikasna i kako bi dovela do popuštanja mjera - kaže Tildesley.</p><p>Slovačka vlada već je najavila da razmišlja o drugoj rundi masovnog testiranja krajem mjeseca, ali konačna odluka još nije donesena.</p><p>Inače, Slovačka za ovu strategiju koristi brze antigenske testove koji daju rezultat za nekoliko minuta. Za razliku od PCR testova, antigenski testovi se ne moraju procesirati u laboratoriju, pa su zato brži, ali i jeftiniji. S druge strane, postoji vjerojatnost da malo manje pozdani od PCR test.</p><p>Masovno testiranje u Slovačkoj provelo se velikim djelom zahvaljujući i vojsci, koja je organizirala pet tisuća lokacija za testiranje, te dala preko 40 tisuća svojih ljudi da pomognu u testiranju, uključujući 14.500 svojih medicinara.</p><p>Testiranje je bilo dobrovoljno, ali za građane koji su odbili vrijede puno stroža pravila i restrikcije, a iz domova mogu izaći samo u hitnim slučajevima.</p>