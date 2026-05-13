PONOVNO JE OTVORENA

Slovačka zbog ruskih napada zatvorila granicu s Ukrajinom

Zbog snažnog ruskog bombardiranja Užhoroda slovačke vlasti privremeno su zatvorile sve granične prijelaze s Ukrajinom, ali su ih nakon oko dva sata ponovno otvorile

Slovačke vlasti objavile su u srijedu da zatvaraju granicu s Ukrajinom radi sigurnosnih razloga, nakon snažnih ruskih bombardiranja obližnjeg prekograničnog grada Užhoroda, no nakon nekoliko sati granica je ponovno otvorena. "Iz sigurnosnih razloga, svi granični prijelazi na granici s Ukrajinom su zatvoreni ... do daljnjega", objavila je slovačka uprava za granice u priopćenju proslijeđenom medijima. Slovačka privatna televizijska postaja TA3 izvijestila je nedugo zatim da su granični prijelazi ponovno otvoreni nakon otprilike dva sata.

Ova odluka donesena je u trenutku kada je Užhorod doživio najveći ruski zračni napad od početka rata.

"Nastavljamo vrlo pomno pratiti situaciju", dodala je slovačka policija.

Prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, Rusija je u srijedu lansirala najmanje "800 dronova" na Ukrajinu, ubivši najmanje šest osoba.

U Mađarskoj je ministrica vanjskih poslova Anita Orban "oštro osudila" ruske napade u ukrajinskoj Zakarpatskoj oblasti, domu velike mađarske manjine.

