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GRADILI PO OBALI

Slovački par pod istragom: Oprali su više od 3,5 milijuna eura kroz nekretnine u Zadru

Piše Marta Divjak,
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Slovački par pod istragom: Oprali su više od 3,5 milijuna eura kroz nekretnine u Zadru
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, sumnja se da su od 2021. do kraja 2025. godine u Hrvatsku ulagali gotovinu koja potječe iz kaznenih djela počinjenih izvan zemlje

Zadarska policija prijavila je dvoje slovačkih državljana, 50-godišnjeg muškarca i 41-godišnju ženu, zbog sumnje da su kroz kupnju nekretnina i gradnju stambenih objekata na zadarskom području prikrivali podrijetlo novca stečenog kaznenim djelima. Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, sumnja se da su od 2021. do kraja 2025. godine u Hrvatsku ulagali gotovinu koja potječe iz kaznenih djela počinjenih izvan zemlje.

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Novac su, navodi policija, koristili za kupnju nekretnina te za pokretanje i financiranje novoosnovanih tvrtki koje su sudjelovale u gradnji stambenih objekata. Policija procjenjuje da je riječ o više od 3,5 milijuna eura nezakonito stečene imovinske koristi. Sumnja se da su upravo kroz ulaganja u nekretnine i građevinske projekte pokušali prikriti pravo podrijetlo tog novca.

Nakon dovršenog istraživanja protiv oboje je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru zbog sumnje na pranje novca.

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