EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST PLUS+

Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'

Piše Ivan Pandžić,
Peter je jedan od pet žrtava DiCaprijeve bande i sad u strahu razmišlja o napuštanju Hrvatske nakon što ovdje dolazi duže od 25 godina i planirao je urediti novi dom: Dokumenti su bili jako loše lažirani, ali su ih upisali

Nazvala me prijateljica iz agencije za nekretnine i pitala me zašto sam jeftino prodao kuću a da nisam njih pitao za pomoć. Ostao sam u šoku. Pa ja nisam prodao kuću, kaže nam slovački državljanin Peter (podaci poznati redakciji).

'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'
ISPOVIJESTI IZ MAJČINSKOG DOMA U NAZOROVOJ

'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'

U domu u Nazorovoj je Majčinski dom za privremeni smještaj trudnicama i majkama, u najvećoj mjeri ovdje su maloljetnice sa svojim bebama. Ostati mogu dok se školuju, a kasnije živjeti i u stambenim zajednicama
Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'
BiH KORIJENI

Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'

Dabro je nedavno bio u Odžaku, a navodno ima i osobnu BiH
MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!
POGLEDAJTE ŠTO SU UČINILI

MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!

Naime, još šezdesetih godina postavili su asfalt preko kamenih ploča u Prvomajskoj ulici, a površina je s vremenom krenula propadati. Pa su sad preko toga prelili asfalt koji se uopće ne uklapa s ambijentom jezgre

