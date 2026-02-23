Peter je jedan od pet žrtava DiCaprijeve bande i sad u strahu razmišlja o napuštanju Hrvatske nakon što ovdje dolazi duže od 25 godina i planirao je urediti novi dom: Dokumenti su bili jako loše lažirani, ali su ih upisali
Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'
Nazvala me prijateljica iz agencije za nekretnine i pitala me zašto sam jeftino prodao kuću a da nisam njih pitao za pomoć. Ostao sam u šoku. Pa ja nisam prodao kuću, kaže nam slovački državljanin Peter (podaci poznati redakciji).
