Slovenac (54) divljao na A1, vozio je čak 254 km/h! Evo kakvu kaznu je zbog toga dobio

U petak je policija na autocesti A1, dionice Benkovac-Pirovac, snimila i zaustavila 54-godišnjeg Slovenca koji je automobilom vozio čak 254 km/h.

Na spomenutoj relaciji ograničenje brzine je 130 km/h, a vozaču je izrečen prekršajni nalog.

Dobio je kaznu od 660 eura te mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima od mjesec dana.