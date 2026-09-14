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DIONICA BENKOVAC-PIROVAC

Slovenac (54) divljao na A1, vozio je čak 254 km/h! Evo kakvu kaznu je zbog toga dobio

Piše Ivan Štengl,
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Slovenac (54) divljao na A1, vozio je čak 254 km/h! Evo kakvu kaznu je zbog toga dobio
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Na spomenutoj relaciji ograničenje brzine je 130 km/h, a vozaču je izrečen prekršajni nalog.

U petak je policija na autocesti A1, dionice Benkovac-Pirovac, snimila i zaustavila 54-godišnjeg Slovenca koji je automobilom vozio čak 254 km/h.

Na spomenutoj relaciji ograničenje brzine je 130 km/h, a vozaču je izrečen prekršajni nalog.

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Dobio je kaznu od 660 eura te mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima od mjesec dana.

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