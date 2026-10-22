Slovenac jurio na A1 pa slupao Lamborghini od 300 tisuća €!

Crni Lamborghini Aventador izletio je u četvrtak s kolnika na autocesti A1 kod odmorišta Sokolac blizu Brinja u smjeru Dubrovnika te udario u zaštitnu ogradu. Ličko senjska-policija objavila je da je vozio Slovenac (24).

- Radi se o državljanu Slovenije (24). Zbog neprilagođene brzine i stanja na kolniku koji je bio mokar, a posvuda je bilo i magle, sletio je u 8 sati van kolnika i udario u ogradu. Nije se ozlijedio. Alkotestiran je i nije bio pijan - potvrdila je Ličko-senjska policija.

Foto: Lika Express

Prema fotografijama koje je objavila Lika Express, automobil je ostao zaglavljen na ogradi. Čitatelj je za Večernji list rekao da je nekoliko minuta prije nesreće vidio crni Lamborghini i Ferrari kako velikom brzinom prolaze pokraj njega po kiši.

- Projurili su, a bila je kiša. Koma. Po mojoj procjeni, vozili su 200 kilometara na sat - ispričao je čitatelj, koji je Lamborghini ponovno ugledao nedugo nakon toga, kada se zaustavio na odmorištu Sokolac. Slovenac je tako ostao bez svog skupocjenog automobila.

Foto: Lika Express

Kada se Lamborghini Aventador kupovao potpuno nov, njegova osnovna cijena u Europi (bez poreza) kretala se od oko 255.000 eura za prvi model iz 2011. godine, pa sve do preko 400.000 eura i više za ekstremnije i novije izvedbe.

Međutim, u Hrvatskoj je cijena novog Aventadora bila drastično viša zbog specifičnog poreznog sustava (trošarina/PPMV i PDV), pa su stvarni iznosi pri registraciji dosezali astronomske cifre.