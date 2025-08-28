Slovenac prodavao pekmez s bunikom? Dvoje ljudi završilo u riječkom KBC-u zbog trovanja!

Obavijesti

Opatijska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 77-godišnjim slovenskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela proizvodnje i stavljanja u promet proizvoda štetnih za ljudsko zdravlje.

Opatijska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 77-godišnjim slovenskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela proizvodnje i stavljanja u promet proizvoda štetnih za ljudsko zdravlje.

Sumnjiči se da je navedeni proizveo prehrambeni proizvod (pekmez) koji je označio obavijestima o proizvodu i proizvođaču nepostojećeg OPG-a, a prodavao ga 23. kolovoza na štandu prilikom javnog okupljanja u Rupi.

Dvije osobe u dobi od 69 i 71 godinu, koji su kupili pekmez, nakon konzumacije tri dana kasnije osjetili su zdravstvene tegobe te 26. kolovoza, u jutarnjim satima, zatražili liječničku pomoć na hitnom prijemu KBC-a Rijeka.  

UHITILI SU GA Slovenac u Opatiji prodavao pekmez s otrovnom biljkom, dvoje ljudi završilo kod liječnika
Slovenac u Opatiji prodavao pekmez s otrovnom biljkom, dvoje ljudi završilo kod liječnika

Tijekom obrade postavljena sumnja na trovanje, o čemu je bolnica odmah obavijestila druge mjerodavne institucije.

Srećom, pacijenti su se oporavili i nisu životno ugroženi.

- Pacijentima, a riječ je o dvije osobe iz istog kućanstva, pružena je liječnička pomoć, gdje su kratkotrajno bili hospitalizirani do srijede, 27. kolovoza - priopćeno je iz KBC-a Rijeka.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, a u suradnji s KBC Rijeka i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ, utvrđeno je da je uzrok tegoba prisutnost otrovne biljne vrste u konzumiranom prehrambenom proizvodu.

- Po zaprimljenoj informaciji stručne službe NZZJZ PGŽ provele su epidemiološku obradu unesrećenih osoba, a sukladno nalogu sanitarne inspekcije, provedeno je i uzorkovanje. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u kontinuiranom je kontaktu s Ministarstvom unutarnjih poslova i Državnim inspektoratom te se poduzimaju sve potrebne mjere u svrhu zaštite zdravlja građana - priopćio je NZZJZ PGŽ.

Neslužbeno, doznajemo da je riječ o otrovnoj zeljastoj biljci - bunika. Na popisu ove biljke postoji 30 vrsta, a među najpoznatijim su crna i bijela bunika. Obje su neugodnog mirisa, sa stabljikama obraslim nepravilno narezanim rubovima i često ih se nalazi po smetlištima, uz ceste i po nasipima. Obje su izuzetnio opasne i mogu izazvati smrt (izazivaju egzaltacije, halucinacije i delirij). Zbog svoje otrovnosti u tradicijskoj medicini više se ne koriste.

