Slovenci koji su zakapali otpad imaju milijunske poslove kod nas. Najveći je vezan za otpad

Nakon što smo objavili da je posao prekrivanja zakopanog otpada u Gospiću dobila hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak kojoj je utvrđeno da su zakapali otpad u svom pogonu za gospodarenje otpadom, našli smo i još milijunskih poslova koja tvrtka obavlja u Hrvatskoj. Većina ugovora je potpisana prije lanjskog izbijanja afere, ali i dok je to trajalo su dobili neke građevinske poslove u hrvatskim gradovima.

Predsjednik uprave hrvatske podružnice Kostaka koja je zasebna tvrtka u Hrvatskoj je Miljenko Muha, čovjek koji je pod istragom policije u Sloveniji. Muha je vodio slovensku tvrtku, a nakon skandala su iz tvrtke poručili da više ne radi kod njih. No, zadržao je čelno mjesto u Hrvatskoj, u tvrtki Kostak-Graditeljstvo Tehnologija Sirovine d.o.o. iz Zagreba. Ta tvrtka je izabrana za prekrivanje otpada po cijeni od 268.740 eura.

U Sloveniji je krajem 2024. Muha negirao da zakapaju otpad, a onda je lani i inspekcija utvrdila zakapanje 2.900 kubičnih metara, a policija je otvorila istragu protiv 13 osoba i tvrtki, s prvoosumnjičenim Muhom. Terete se da su zakapanjem donijeli dobit tvrtki od 8,7 milijuna eura. Fond za zaštitu okoliša je tražio i potvrde o nekažnjavanju u sklopu pregovaračkog postupka, a tvrtka ih je dostavila za svoje čelne ljude jer istraga još traje i ni Muha ni ostali nisu optuženi.

Koprivnica: Održan radni sastanak s izvođačima radova odlagališta Piškornica | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

U Hrvatskoj se Kostak GTS bavi uglavnom građevinom i često nastupa sa svojom slovenskom maticom. U Grupi Kostak su brojne dodatne tvrtke u Sloveniji, ali i Hrvatskoj poput Kemis i Kemis Termoclean. Imaju više od 700 zaposlenih. Najveći pojedinačni vlasnik je općina Krško s 43 posto jer su krenuli kao komunalno građevinsko poduzeće, a privatna tvrtka Žarn prevozi in nizke gradnje je suvlasnik 41 posto. Među malim dioničarima je i Muha koji vodi hrvatsku tvrtku.

Hrvatski GTS je lani imao veliki skok prihoda s 10 na 26,7 milijuna eura iako ima samo 18 zaposlenih. Čvrsto se oslanja u poslovanju na slovensku maticu. Poslovali su i s dobiti od 419.000 eura.

Apsolutno najveći posao koji su zajedno dobili slovenski i hrvatski Kostak je izgradnja regionalnog centra za gospodarenjem otpadom Piškornica koji bi trebao biti gotov sljedeće godine i sufinanciran je EU novcem. U proljeće 2023. godine, prije afere u Sloveniji, izabrani su za posao vrijedan skoro 89 milijuna eura. Piškornica će biti regionalni centar za četiri sjeverne hrvatske županije.

U jesen 2024. su zajedno dobili i posao nadogradnje vodovoda Zagrebačke županije, posao vrijedan 2,9 milijuna eura.

U Sisku su nakon potresa također zajedno dobili posao obnove zgrade Metalurškog fakulteta vrijedan više od pet milijuna eura, prije dvije godine i dogradnju dječjeg vrtića Novaki za više od dva milijuna eura. Lani su dobili izgradnju vatrogasne garaže u Karlovcu i reciklažnog dvorišta na Hvaru, oba posla su vrjednija od pola milijuna eura.

Ranije, između 2020. i 2022. godine su također imali milijunske poslove, primjerice sanaciju odlagališta u Kutini ili sanaciju odlagališta kod Ploča. Najvredniji stariji posao su im radovi na regionalnom vodovodu Zagreb-istok vrijedan 16,4 milijuna eura. Na Hvaru su gradili i aglomeraciju Jelsa-Vrboska-Stari Grad vrijednu 13 milijuna eura i dodatno uređaj za pročišćavanje vrijedan 7,7 milijuna eura. Radili su i na aglomeraciji Đurđevca za 7 milijuna eura.