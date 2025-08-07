Obavijesti

Slovenci traže dobitnika 37 mil. eura na lutriji: 'Najvjerojatnije je nesretnik izgubio listić...'
Na samom ulazu u Kranj, u trgovačkom centru na adresi Cesta Staneta Žagarja 69, miran je kolovozni dan. Ljetna sparina u zraku, klima-uređaji zuje, kupci bez žurbe obilaze trgovine. Teško bi itko rekao da se upravo ovdje, u jednoj od naizgled običnih poslovnica Lutrije Slovenije, dogodilo nešto nevjerojatno. Tu je uplaćen listić koji je postao drugi najveći dobitak u povijesti Slovenije. Čak 37,344.472,10 eura osvojeno je u 42. kolu Eurojackpota, izvučenom još u svibnju. Dobitni brojevi: 11, 17, 19, 33, 40 te dodatni 7 i 12 ispisali su budućnost za nekoga, ali... Dobitnik se do danas nije javio. Prošla su već gotovo puna dva mjeseca. Vrijeme neumorno teče, a rok za podizanje dobitka istječe 21. kolovoza 2025. godine. Ako se dobitnik do tada ne pojavi, novac će, prema pravilima, biti vraćen u fond Eurojackpota. U međuvremenu, u Kranju šuškanja, nagađanja, sumnje, teorije... Ljudi dolaze, gledaju, pitaju, ali odgovora nema.

