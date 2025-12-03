Novi obrazac za pacijente u Sloveniji izaziva buru! Liječnici traže detalje o putovanjima na preglede, a Zavod negira novosti...
Slovenci uvode stroža pravila za bolovanje: Moraju zapisati svaku minutu puta do liječnika!
Uz pooštravanje kazni za zlouporabe bolovanja, slovenski Zavod za zdravstveno osiguranje uvodi još jednu novost. Liječnici sada mogu od pacijenata zatražiti ispunjavanje posebnog obrasca u kojem moraju navesti točno vrijeme odlaska na pregled, trajanje pregleda te povratka kući. Ako je put trajao dulje nego uobičajeno, pacijent mora upisati razlog, primjerice zastoj u prometu, piše 24ur.
Obrazac se već koristi u jednom od slovenskih domova zdravlja, dok ga, prema navodima pacijenata, nude i u drugim ustanovama. U njega se upisuje koliko je vremena utrošeno na put do specijalista i natrag, a ako je vožnja trajala dulje od očekivanog, pacijent mora obrazložiti uzrok, bilo da je riječ o prometnoj nesreći, gužvi ili drugoj poteškoći. Isto vrijedi i za osobe koje pacijenta prate na pregled.
Iz jednog doma zdravlja tvrde da je riječ o novinama u zakonodavstvu, no iz Zavoda za zdravstveno osiguranje to odbacuju.
- Već više od 35 godina vrijedi ista pravna praksa: ako je osoba spriječena raditi samo određene sate zbog bolesti ili ozljede, bolovanje joj pripada samo za to vrijeme - objašnjava Ana Vodičar iz Zavoda.
Drugim riječima, pacijent koji s Ptuja putuje na pregled u Ljubljanu vjerojatno će trebati cijeli dan bolovanja zbog udaljenosti, dok netko iz Ljubljane s jednosatnim jutarnjim terminom fizioterapije nema pravo na cjelodnevnu odsutnost.
Direktor doma zdravlja u Kamniku smatra da obrazac liječnicima neće olakšati posao, ali će djelovati kao svojevrsna zaštita.
- Mi ne znamo koliko je pacijent čekao pregled, koliko se vozio, je li stajao u koloni ili je išao u laboratorij. Ne može sve trajati isto — petnaest minuta ili četiri sata, a liječnici nisu detektivi - poručuje.
Obrazac, kaže, daje liječnicima psihološku sigurnost — pacijent potpisom potvrđuje podatke, a liječnik ima temelj za odluku o bolovanju.
Ana Vodičar napominje da obrazac ne moraju ispunjavati svi pacijenti. Liječnik ga može zatražiti samo ako posumnja na nepravilnosti, a potpisana izjava može poslužiti i kao podloga za potencijalni nadzor.
