Pacijenti zbunjeni

Slovenci uvode stroža pravila za bolovanje: Moraju zapisati svaku minutu puta do liječnika!

Piše Ivan Jukić,
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Novi obrazac za pacijente u Sloveniji izaziva buru! Liječnici traže detalje o putovanjima na preglede, a Zavod negira novosti...

Uz pooštravanje kazni za zlouporabe bolovanja, slovenski Zavod za zdravstveno osiguranje uvodi još jednu novost. Liječnici sada mogu od pacijenata zatražiti ispunjavanje posebnog obrasca u kojem moraju navesti točno vrijeme odlaska na pregled, trajanje pregleda te povratka kući. Ako je put trajao dulje nego uobičajeno, pacijent mora upisati razlog, primjerice zastoj u prometu, piše 24ur.

Obrazac se već koristi u jednom od slovenskih domova zdravlja, dok ga, prema navodima pacijenata, nude i u drugim ustanovama. U njega se upisuje koliko je vremena utrošeno na put do specijalista i natrag, a ako je vožnja trajala dulje od očekivanog, pacijent mora obrazložiti uzrok, bilo da je riječ o prometnoj nesreći, gužvi ili drugoj poteškoći. Isto vrijedi i za osobe koje pacijenta prate na pregled.

Iz jednog doma zdravlja tvrde da je riječ o novinama u zakonodavstvu, no iz Zavoda za zdravstveno osiguranje to odbacuju.

- Već više od 35 godina vrijedi ista pravna praksa: ako je osoba spriječena raditi samo određene sate zbog bolesti ili ozljede, bolovanje joj pripada samo za to vrijeme - objašnjava Ana Vodičar iz Zavoda.

Drugim riječima, pacijent koji s Ptuja putuje na pregled u Ljubljanu vjerojatno će trebati cijeli dan bolovanja zbog udaljenosti, dok netko iz Ljubljane s jednosatnim jutarnjim terminom fizioterapije nema pravo na cjelodnevnu odsutnost.

Direktor doma zdravlja u Kamniku smatra da obrazac liječnicima neće olakšati posao, ali će djelovati kao svojevrsna zaštita.

- Mi ne znamo koliko je pacijent čekao pregled, koliko se vozio, je li stajao u koloni ili je išao u laboratorij. Ne može sve trajati isto — petnaest minuta ili četiri sata, a liječnici nisu detektivi - poručuje.

Obrazac, kaže, daje liječnicima psihološku sigurnost — pacijent potpisom potvrđuje podatke, a liječnik ima temelj za odluku o bolovanju.

Ana Vodičar napominje da obrazac ne moraju ispunjavati svi pacijenti. Liječnik ga može zatražiti samo ako posumnja na nepravilnosti, a potpisana izjava može poslužiti i kao podloga za potencijalni nadzor.

