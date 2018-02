'Slovenija će platiti kazne koje ribarima stižu iz Hrvatske...'

Slovenski premijer Miro Cerar nakon sastanka sa srpskom premijerkom Anom Brnabić obratio se novinarima naglasivši da su razgovarali i o arbitražnom sporu između Hrvatske i Slovenije, javlja N1.

- Ja sam rekao da će Slovenija dosljedno inzistirati na primjeni arbitražne presude. Mi implementaciju provodimo u praksi, ali sam rekao i to da će Hrvatska spoznati da krši europsko i međunarodno pravo i na taj način izbjegava jedini mogući pristup za konačno rješenje tog predmeta, rekao je Cerar.

Dotaknuo se i kazni ribarima, kazavši da je Slovenija u vrijeme pripreme za provedbu arbitražne presude usvojila interventni zakon i pobrinula se za sigurnost svojih ribara.

. Ako bi došlo do nekih smetnji u ribarenju, njihovu radu ili do izdavanja kazni, koje bi im poslala Hrvatska, nadležne pravne institucije osigurale su im pravnu pomoć, a mi smo im osigurali financijska sredstva, da platimo kazne. Naši ribari neće osjetiti nikakav financijski teret, za to će se pobrinuti slovenska država, kaže Cerar.