Slovenija EK poslala prijedlog pokretanja tužbe protiv RH

Europska komisija u petak je potvrdila da je primila pismo slovenske vlade s prijedlogom pokretanja tužbe protiv Hrvatske zbog nepoštivanja arbitražne odluke o granici.

"Mogu potvrditi da smo jutros primili pismo slovenske vlade i proučit ćemo ga. To je pravni spor među zemljama članicama i sada počinje postupak predviđen člankom 259 Lisabonskog ugovora. Ostajemo spremni za posredovanje kao što smo bili i ranije u ovakvim vrstama pravnih sporova", rekao je glasnogovornik Komisije Alexender Winterstein.

Slovenija namjerava tužiti Hrvatsku na temelju članka 259 zbog nepoštivanja arbitražne odluke o granici.

Prema proceduri, prije nego što jedna država članica pokrene postupak protiv druge članice prvo se mora obratiti Europskoj komisiji s takvim prijedlogom. Komisija ima tri mjeseca za odgovor na taj prijedlog. Komisija može prihvatiti prijedlog i onda ona preuzima tužbu. A ako ne prihvati prijedlog ili uopće ne odgovori, država članica koja tuži može sama podnijeti tužbu pred Sudom EU-a. Komisija može u izradi svoga stajališta pozvati obje strane da se očituju o pitanju spora.

Tužbe među članicama EU-a vrlo su rijetke, od šest pokrenutih postupaka, samo je jedan uspio.



Samo je Francuska uspjela dobiti pravni spor s Velikom Britanijom, zbog postupaka vlasti te zemlje prema francuskim ribarima.

Od pet drugih tužbi jedne članice protiv druge, tri su odbačene, u jednoj su dvije strane našle sporazumno rješenje, a u jednom je zemlja tužiteljica odustala od tužbe.

Odgovarajući na upit slovenskih novinara zašto je Komisija "pravni spor pretvorila u politički" te je li razlog za to činjenica da predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker i hrvatski premijer Andrej Plenković pripadaju istoj političkoj obitelji, glasnogovornik je rekao da nema mjesta za kritike.

"Mislim da nema prostora za kritike. Pozicija predsjednika Komisije je bila jasna, konzistentna i dobro poznata", rekao je Winterstein.

Države članice Europske unije mogu pred sudom tužiti jedna drugu, ali to moraju učiniti sporazumno, rekao je prije dva mjeseca Koen Lenaerts, predsjednik suda Europske unije pred kojim Slovenija najavljuje tužbu protiv Hrvatske. U razgovoru za ljubljanski Dnevnik 30. prosinca predsjednik suda EU sa sjedištem u Luksemburgu rekao je da su takve tužbe rijetke.

"U sporazumima postoji odredba da države članice mogu pred sudom iznositi tužbu jedne države protiv druge. One to moraju učiniti sporazumno i ako se dogovore da će s time na sud, onda to mogu učiniti", kazao je Lenaerts. Nije želio pritom komentirati predmet graničnog spora između Slovenije i Hrvatske.