BRINE ZA UN

Slovenija: Golob zasad odbija ući u Trumpov 'Odbor za mir'

Sarajevo: Borjana Krišto i Robert Golob održali konferenciju za medije | Foto: Armin Durgut/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Golob ističe da mandat odbora premašuje ovlasti i prijeti suverenitetu država, dok Slovenija podupire Grenland i teritorijalni integritet

Slovenski premijer Robert Golob izjavio je u srijedu da još nije došlo vrijeme da se Slovenija pridruži tzv. Odboru za mir koji vodi američki predsjednik Donald Trump, a osnovni element koji ga brine je da je mandat odbora preširok i da bi mogao opasno potkopati međunarodni poredak utemeljen na Povelji UN-a.

Međunarodni poredak, u kojem su Ujedinjeni narodi igrali središnju ulogu, služio je Sloveniji, cijeloj Europi i šire, tako da smo desetljećima živjeli u miru, naglasio je premijer.

"Rizik od razgradnje poretka Ujedinjenih naroda ono je što je zaista najviše zabrinjavajuće", kazao je, dodajući da u širem kontekstu "takav odbor premašuje, s jedne strane, ovlasti koje bi proizašle iz rezolucije Vijeća sigurnosti, a s druge strane, premašuje i ono što bismo željeli kao suverena država."

Dodao je da bi Slovenija u okviru užeg mandata koji bi regulirao poslijeratnu obnovu Gaze i možda Zapadne obale prihvatila suradnju.

Golob je također najavio da neće prisustvovati potpisivanju osnivačke povelje odbora u Davosu u četvrtak, ali će se navečer u Bruxellesu sastati s čelnicima ostalih članica EU-a.

Kako je rekao, tražit će jedinstvo i odlučnost svih europskih zemalja da daju odgovor koji je zajednički i u kojem će pravo na teritorijalni integritet, suverenitet i nepovredivost granica, uključujući i na Grenlandu, biti na prvom mjestu.

Po Golobovim riječima, Slovenija slanjem dva časnika na Grenland također šalje poruku da brani osnovno načelo teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica.

"Za Sloveniju ne može biti drugog načina nego podržati suverenitet i teritorijalni integritet", naglasio je, ponavljajući stav da Grenland pripada Grenlanđanima.

