Slovenija: Jutros zastoji na graničnim prijelazima s RH

Zbog nadzora međudržavnog prometa vezanog za epidemiju koronavirusa u Europi, jutros na najvećim graničnim prijelazima Slovenije s Hrvatskom nastaju zastoji, javljaju slovenski prometni servisi.

Pred prijelazom Gruškovje/Macelj na autocesti je došlo do zastoja i kolona vozila na slovenskoj strani je dugačka tri kilometra, a pred prijelazom Obrežje/Bregana duga je pet kilometara.

Slovenski prometno-informacijski centar za državne ceste uz to upozorava vozače na ograničenja vezana za epidemiju koronavirusa, zbog čega se tranzitni promet teretnih vozila kroz Sloveniju prema drugim destinacijama vodi u organiziranim konvojima prema Hrvatskoj i Mađarskoj.

Ulazak u Mađarsku odvija se samo preko graničnog prijelaza Pince, no ta zemlja dopušta ulazak samo mađarskih državljana.

Ulaz slovenskih državljana u Austriju novom je austrijskom uredbom moguć samo uz liječničku potvrdu, dok im ulaz u Hrvatsku više nije moguć, no za obje te države vrijede izuzeci za one koji granicu prelaze zbog odlaska na posao (dnevne migrante), za putnike u tranzitu i za teretni promet, upozoravaju slovenski prometni servisi.

Što se tiče putnika koji prelaze u Austriju u tranzitu oni prilikom ulaska iz Slovenije moraju imati pun rezervoar goriva, a u suprotnom im se ulazak odbija, prenosi Slovenska tiskovna agencija STA.