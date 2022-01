Po tom bi sporazumu slovenski ribari smjeli ploviti do Umaga, a hrvatski do luke Koper.

Sjednicu je tražila oporbena ljevica, a na pitanja članova odbora odgovarao je ministar vanjskih poslova Anže Logar. On je pred početak zatvorene sjednice novinarima kazao da glede odnosa s Hrvatskom zastupnicima neće moći reći ništa novo i da će to učiniti kad za to dođe vrijeme. Iz parlamenta je nakon sjednice priopćeno da su članovi odbora jednoglasno podržali odluke kojima se od ministarstva vanjskih poslova traži nastavak nastojanja da dođe do implementacije arbitražne presude o granici na moru.

Zastupnik oporbenih socijaldemokrata (SDS) Matjaž Nemec rekao je da i dalje ostaje pitanje može li eventualni sporazum o ribolovu na području hrvatske Istre i slovenskog Primorja na bilo koji način utjecati na arbitražno rješenje. Ministar Anže Logar kazao je nakon sjednice novinarima da nije osjetio pritisak na sjednici i da nije bilo politiziranja tema od članova odbora. Rasprava je bila konstruktivna i bez politiziranja, što je dobro jer se radi o važnoj temi, kazao je Logar.

Kako javljaju slovenski mediji, na sjednici se razgovaralo i o odnosima s Kinom, u svjetlu nedavnih izjava premijera Janeza Janše da će u Ljubljani i Taipeiju biti otvorena recipročna trgovinska predstavništva, što je je dovelo do oštre reakcije Pekinga, ali i naknadne izjave predsjednika Boruta Pahora koji se distancirao od tona Janšine izjave za jednu indijsku televiziju, te naglasio da se Slovenija pridržava politike jedne Kine.