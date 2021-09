Putnici u tranzitu kroz Sloveniju smiju natočiti gorivo u svoje vozilo bez pokazivanja covid potvrde ako zemlju napuste u roku od 12 sati, novom odlukom vlade koja ih je izuzela od novih restrikcija kojima se potiče cijepljenje.

Odluka vrijedi od subote, a isto izuzeće od prije vrijedi za one koji rade u međunarodnom transportu. Isto tako, od pravila da moraju dokazati da su cijepljeni, da su covid-19 preboljeli ili pokazati negativan test na koronavirus izuzeta su djeca do 15 godina, dok se prvotno propisivalo da tzv. PCT pravilo ne važi samo za one mlađe od 12.

Odluka vlade da do 1. listopada svi zaposleni u užem dijelu državne uprave moraju dobiti prvu dozu cjepiva, a nakon toga u idućih mjesec dana i drugu, obuhvaća oko 32 tisuće vladinih službenika, a uvod je nastojanje da se obvezno cijepljenje primijeni i na druge sektore.

Epidemiolozi u vladinoj stručnoj skupini govore da će se eksponencijalni rast epidemije nastaviti najmanje do sredine listopada.

Zato predlažu da se obvezno cijepljenje za većinu uvede u trenutku kad na intenzivnim odjelima u bolnicama bude toliko teže oboljelih da oni popune dvije trećine maksimalno predviđenih kapaciteta.

Premda zaoštravanje protuepidemijskih mjera nailazi na velike otpore u javnosti, pa im se protivi 40 posto ispitanih u nekim anketama, restrikcije su višestruko povećale interes za cijepljenje, pa je rad centara za cijepljenje produžen i na subotu i nedjelju.

Premda opozicija tvrdi da vlada Janeza Janše loše upravlja epidemijom i da je preniski stupanj procijepljenosti posljedica vladinih "nekonzistentnih" mjera koje se često mijenjaju, te loše komunikacije i "zastrašivanja" ljudi zatvaranjem, slaže se da svijest o potrebi cijepljenja treba povećati.

S druge strane, dosta je pravnih stručnjaka koji kažu da vlada čini pogrešku što protuepidemijske mjere uvodi odlukama i uredbama. Tvrde da bi "pale" na ustavnom sudu kad bi se poveo postupak provjere ustavnosti jer ih treba regulirati posebnim zakonom.