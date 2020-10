Slovenija rekordna s 1503 novih zaraza: Uveden policijski sat, mole se građani da ne izlaze

Slovenija je početkom tjedna proglasila epidemiju u drugom valu epidemije koronavirusa, što među ostalim uključuje i zabranu kretanja od 21 sat do 6 ujutro

<p>U Sloveniji su u zadnja 24 sata potvrđene rekordne 1503 zaraza koronavirusom, neslužbeni je podatak koji su u srijedu ujutro objavili portali bliski vladi.</p><p>- Po zasad neslužbenim podacima, u Sloveniji su jučer potvrđene 1323 nove zaraze - što je rekord od početka koronakrize, piše portal Siol.net, te dodaje da će službeni podaci biti poznati danas do podne.</p><p> Reagirajući kasno sinoć na vijesti da je u Mariboru skupina od stotinjak demonstranata na ulici prosvjedovala protiv policijskog sata, premijer <strong>Janez Janša</strong> objavio je na Twitteru računu naveo da je već potvrđeno "više od 1100" novih zaraza i pozvao da se sve vladine restrikcije i epidemiološke mjere, uključujući zabranu kretanja noću poštuju.</p><p> - Krajnje je vrijeme da nas ove brojke otrijezne, uvedene mjere su bile nužne - naveo je premijer, dodavši da oni koji se "izruguju" s donesenim mjerama i protive restrikcijama ugrožavaju živote i zdravlje drugih.</p><p>Slovenija je početkom tjedna proglasila epidemiju u drugom valu epidemije koronavirusa, što među ostalim uključuje i zabranu kretanja od 21 sat do 6 ujutro. To neki pravnici osporavaju i dovode u pitanje njenu zakonitost, pa je ustavnom sudu upućena inicijativa da se ispita njena ustavnost.</p>