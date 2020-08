Slovenija tuguje za poginulom obitelji: 'Čekala sam ih. Znala sam čim sam vidjela policiju...'

U stravičnoj prometnoj nesreći kraj Novoga Mesta poginuli su otac (38), te njegova djeca - kći (9) i sin (6). Vozačica Škode, koja se u njih zabila, također je poginula

<p>Čekala sam ih i čekala. Pred kućom su stali policajci. Odmah sam znala, kroz suze je ispričala neutješna Jadranka Brankovič iz Ljubljane. Nije dočekala sina jedinca Mateja (38) te njegovu djecu Miju (9) i Nika (6). Na putu prema njoj, u mjestu Stičine kraj Novoga Mesta, u njegov se automobil u petak zabila vozačica Škode. Auto im se zapalio.</p><p>Matej i djeca su preminuli na mjestu. Od ozljeda je preminula i vozačica Škode (56).</p><p>- Sin mi je prije polaska rekao da će doći k meni čim nešto kupi u ljekarni. Poslao mi je i sliku s djecom. Pripremila sam stol, ali njih nije bilo. Prolazile su minute... Čudno mi je to bilo. Ali nisam ga htjela zvati da ga ne uznemiravam u vožnji. Čim su policajci parkirali pred kućom, znala sam da je zlo - prisjeća se najgoreg trenutka života shrvana baka Jadranka.</p><p>Nik je na jesen trebao krenuti u prvi razred i silno se veselio školi, dok je Mia trebala krenuti u četvrti razred.</p><p>Na stravičnom sudaru intervenirali su vatrogasci, spasioci i policajci, no, nažalost, nitko nije preživio. Policijski inspektor PU Novo Mesto, Tone Kos, objasnio je da je petkom, nedjeljom i praznikom na toj cesti promet povećan te da upravo tad često dolazi do prometnih nesreća.</p><p>- Zato je na cestu postavljena signalizacija koja jasno zabranjuje pretjecanje. U zadnje vrijeme najčešći uzrok nesreća je manjak koncentracije vozača uzrokovanih toplim vremenom i dehidracijom. Je li to bio uzrok i ove nesreće, teško je reći - objasnio je Kos za 24ur. </p><p>Točan uzrok nesreće uskoro bi trebao biti poznat. Nesreća u Sloveniji slična je prošlotjednoj nesreći kraj Maslenice u kojoj su poginule sestre (5) i (9). Otac se s tri djevojčice vraćao s kupanja, a prednost im je oduzeo vozač (66). </p><p>Auto u kojemu su bila djeca potom se prevrnuo na krov i udario u betonsko postolje rampe. Dvije sestrice su poginule, a njihov otac i prijateljica starije kćeri završili su u bolnici s teškim ozljedama.</p>