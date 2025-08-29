Obavijesti

TRAŽE PREKID NASILJA

Slovenija u zajedničkoj izjavi osuđuje izraelsku ofenzivu u Gazi: Ovo mora prestati!

Slovenija u zajedničkoj izjavi osuđuje izraelsku ofenzivu u Gazi: Ovo mora prestati!
Šest europskih ministara osudilo izraelsku ofenzivu u Gazi! Zgroženi gladovanjem Palestinaca, pozvali na prekid nasilja

Ministri vanjskih poslova Slovenije, Irske, Islanda, Luksemburga, Norveške i Španjolske u petak su u zajedničkoj izjavi osudili najnoviju izraelsku ofenzivu u Gazi i najavu uspostave stalne prisutnosti izraelskih snaga u istoimenom gradu, stoji na stranici slovenske vlade.

U izjavi su ministri, između ostalog, upozorili da intenziviranje izraelskih operacija ugrožava živote talaca koje Hamas još uvijek drži u zatočeništvu, dok bi istovremeno moglo uzrokovati još više smrti nedužnih palestinskih civila.

"Ova nova ofenziva otvara novu fazu neizvjesnosti i neprihvatljive patnje za obje strane", napisali su, pozivajući izraelsku vladu da zaustavi operacije.

"Ova spirala nasilja mora prestati", naglasili su.

Vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua naredila je vojsci da se pripremi za veliku ofenzivu na grad Gazu s ciljem uništenja Hamasa i vraćanja u Izrael svih talaca koji se još uvijek drže u Pojasu Gaze.

Glasnogovornik izraelske vojske rekao je u petak da vojska provodi "pripremne operacije" u predgrađima grada Gaze, signalizirajući da je Izrael spreman za početak ofenzive kojoj je cilj osvajanje tog grada na sjeveru palestinske enklave.

Ministri su izrazili i zgroženost zbog nedavne deklaracije o gladi u enklavi i predviđanja da bi se ona u nadolazećim tjednima mogla proširiti na nova područja.

"Humanitarna situacija ostaje kritična i mora se odmah riješiti", napisali su.

Globalna inicijativa za praćenje gladi u svijetu (IPC) nedavno je objavila da u Gazi gladuje 514.000 ljudi, gotovo četvrtina Palestinaca, uz očekivanje da će se taj broj do kraja rujna povećati na 641.000.

Gotovo dvije godine nakon početka rata u Gazi, Izrael je više puta odbacio takve procjene kao lažne i pristrane u korist palestinske militantne skupine Hamas.

Šestero ministara također je izrazilo zabrinutost zbog situacije na okupiranoj Zapadnoj obali, gdje se šire ilegalna izraelska naselja.

"Također smo duboko zabrinuti zbog postupaka nasilnih doseljenika, koji, čini se, djeluju nekažnjeno“, napisali su, ocjenjujući da sve navedeno ugrožava mogućnost ostvarenja dvodržavnog rješenja za koje kažu da je jedini put do trajnog mira.

„Međunarodna zajednica neće šutjeti pred kršenjem ljudskih prava i nastavit ćemo intenzivno raditi na miru“, dodali su.  

