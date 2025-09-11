Slovenija zabranila Miloradu Dodiku ulazak u zemlju...

Vlada Slovenije u četvrtak je uvela sankcije čelniku bosanskih Srba Miloradu Dodiku, koji je nedavno smijenjen s mjesta predsjednika Republike Srpske, objavila je N1 televizija. Sankcije uključuju zabranu ulaska Dodiku u Sloveniju. Ova mjera donesena je nakon što je, navodi N1, utvrđen veliki priljev novca sumnjivog podrijetla iz Republike Srpske u Sloveniju. Dodaje se kako slovenske agencije već nekoliko godina prate te aktivnosti, što je uključivalo i kupovinu vile s bazenom u Portorožu za što se vjeruje da je povezano s obitelji Dodik.

N1 navodi da je vlada Slovenije zabranu razmatrala prije dva tjedna, ali je odluka odgođena zbog prikupljanja dodatnih informacija.

Nova odluka je donesena nakon što je Dodik odbio povući se s mjesta predsjednika Republike Srpske, iako mu je Središnje izborno povjerenstvo (SIP) Bosne i Hercegovine službeno oduzelo mandat.

Dodik je u međuvremenu najavio organiziranje referenduma kojim bi građani odlučili o prihvaćanju pravomoćne presude Suda BiH kojom je proglašen krivim i osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta, ali i odluke SIP-a.

N1 navodi kako je šefica slovenske diplomacije Tanja Fajon inzistirala na provedbi odluka Suda BiH, te Dodikovu sankcioniranju.

Slovenija se na ovaj način pridružila Njemačkoj i Austriji koje su u travnju 2025. godine također uvele sankcije Dodiku, navodeći kao razlog za to napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. On se od 2017. godine nalazi na 'crnoj listi' američke administracije, a te su sankcije proširene 2022. godine s obrazloženjem da narušava Daytonski mirovni sporazum.

Njegove istupe u četvrtak je osudilo i njemačko veleposlanstvo u Sarajevu nakon što je visokog predstavnika Schmidta usporedio s nacističkim vođom Adolfom Hitlerom.

Istaknuli su kako takve izjave sadrže 'neprihvatljive i uvredljive povijesne usporedbe'.

"Imate stranca koji donosi odluke i to nakon 300 godina, otkad su se parlamentarci u Europi borili da pojedinac ne može nametati zakone. To je nekad bio Hitler, a nakon njega, imamo Schmidta. Obojica su Nijemci i mi se moramo riješiti te okupacije", rekao je Dodik u Moskvi nakon ovotjednog susreta sa šefom ruske diplomacije Sergejem Lavrovom.