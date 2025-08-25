Obavijesti

Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...

Piše Davor Lugarić
Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...
Dejan Kolenc od starog kamiona iz ‘70-ih napravio luksuzni kamper. S njime uživa na Jadranu. Svi ga žele kupiti, ali nije na prodaju

Dva su Slovenca ovog ljeta okupirala pažnju u Puntu na Krku, točnije u kampu Pila. Jedan je Luka Dončić, a drugi kamper, za ovu prigodu nazvan Shrek. Prvi je jedan od najboljih svjetskih košarkaša, koji još od djetinjstva ljeta provodi u kampu na Krku, a drugi je nešto stariji - nekad crveni vatrogasni kamion iz 1976. godine, koji je danas zeleni kamper.

Širi se snimka tučnjave ZET-ovca i vozačice koja mu je blokirala tramvaj: 'Ona ga je odgurnula'
Širi se snimka tučnjave ZET-ovca i vozačice koja mu je blokirala tramvaj: 'Ona ga je odgurnula'

Vozačica je blokirala tramvaj na Kvatriću, kako tvrdi čitatelj, napala je njega i vozača tramvaja. Na snimci se vidi kako ZET-ovac zamahuje nogome prema njoj. Konaktirali smo policiju i ZET
ŠOKANTNA SNIMKA 'Manijak je u Zagrebu napadao i udarao žene. Svi su počeli bježati'
ŠOKANTNA SNIMKA 'Manijak je u Zagrebu napadao i udarao žene. Svi su počeli bježati'

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su dobili dojavu o incidentu: 'Po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja nikoga nismo zatekli'
FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru
FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru

Razlozi uhićenja za sada nisu službeno objavljeni, no policija je kratko potvrdila da su oko 13 sati na tom dijelu zagrebačke obilaznice provodili redovno policijsko postupanje

