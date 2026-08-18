Slovenska predsjednica sedam puta s prijateljicom putovala u Rusiju. Oglasili se obavještajci

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar našla se pod pritiskom nakon što su slovenski Dnevnik i austrijska novinska agencija APA objavili detalje o njezinim privatnim putovanjima u Rusiju te otkrili da je njezina dugogodišnja najbolja prijateljica Viktorija Krivolucka godinama bila u vezi s bivšim visokopozicioniranim slovenskim obavještajcem Romanom Jegličem. I njemački Frankfurter Allgemeine Zeitunga (FAZ) se pita što je Pirc Musar toliko često radila u Rusiji. Slovenska obavještajna služba SOVA objavila je da tijekom sigurnosne provjere Krivolucke 2016. nije utvrdila nikakve sigurnosno relevantne okolnosti.

Sedam puta zajedno putovale u Rusiju

Prema podacima koje su analizirali Dnevnik i APA, Pirc Musar je od 2015. najmanje sedam puta bila na popisima putnika zajedno s Krivoluckom, rusko-slovenskom državljankom koju opisuje kao svoju najbolju prijateljicu gotovo 20 godina. Prema podacima koje prenosi FAZ, Pirc Musar je u Rusiji bila od 26. prosinca 2021. do 7. siječnja 2022., manje od dva mjeseca prije nego što je Rusija 24. veljače pokrenula invaziju na Ukrajinu. Putovanje je bilo privatno, a Pirc Musar tada još nije službeno najavila predsjedničku kandidaturu.

Ured predsjednice potvrdio je da je Pirc Musar prije preuzimanja dužnosti više puta putovala u Rusiju, ali odbacuje pokušaje da se tim putovanjima pripiše drugačija priroda. Navode da je prije predsjedničkog mandata posjetila više od 80 država te da je u Rusiju uvijek putovala privatno, kao turistkinja, s obitelji ili prijateljima.

Krivolucka potvrdila vezu s bivšim obavještajcem

Istraživanje Dnevnika i APA-e otkrilo je da su Krivolucka i Roman Jeglič 2009. bili prijavljeni na istoj adresi u sibirskom Krasnojarsku.

Jeglič je početkom 1990-ih bio zamjenik ravnatelja tadašnje slovenske Varnostno-informativne službe, prethodnice današnje SOVE.

Nakon objave priče ured predsjednice potvrdio je da je Pirc Musar znala da su Krivolucka i Jeglič bili par. Krivolucka je potom za emisiju 24ur zvečer potvrdila da su nekoliko godina bili u vezi dok su oboje radili za predstavništvo slovenskih tvrtki u Krasnojarsku te da su ondje neko vrijeme zajedno živjeli.

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Krivolucka tvrdi da u to vrijeme nije znala ništa o Jegličevoj obavještajnoj prošlosti te da s njim najmanje 15 godina nema nikakav kontakt. Odbacila je i bilo kakvu povezanost sa stranim obavještajnim službama.

Dnevnik je otkrio i da je Krivolucka 2010. postala prokuristica tvrtke Ruska dača, čiji je vlasnik Aleš Musar, suprug slovenske predsjednice.

Tko je Roman Jeglič?

Jeglič je u slovenskoj javnosti poznat još iz vremena prije osamostaljenja. Kao načelnik službe za suzbijanje kriminala 1988. potpisao je kaznenu prijavu koja je dovela do uhićenja današnjeg slovenskog premijera Janeza Janše u aferi JBTZ.

Proces protiv Janše i ostalih optuženih zbog navodnog odavanja vojne tajne postao je jedan od ključnih događaja u mobilizaciji slovenske javnosti protiv tadašnjih jugoslavenskih vlasti.

Jeglič je od 1991. do 1993. bio zamjenik ravnatelja VIS-a. Nakon sukoba unutar službe i drugih kontroverzi sredinom 1990-ih otišao je u Rusiju, gdje je, prema podacima koje su pronašli Dnevnik i APA, radio kao predstavnik slovenskih kompanija, među ostalim Gorenja, u Krasnojarsku.

Podaci iz rezervacija letova iz 2007. i 2008. upućuju na to da je Jeglič imao i rusko državljanstvo. Dnevnik, međutim, naglašava da u dostupnim bazama nema izravnih dokaza da je bio povezan s ruskim obavještajnim službama. Njegov nekadašnji nadređeni Miha Brejc rekao je da mu se takva mogućnost ne čini vjerojatnom.

Pirc Musar tvrdi da Jegliča nikad nije upoznala

Iz ureda Pirc Musar tvrde da predsjednica u vrijeme veze Krivolucke i Jegliča još nije poznavala svoju današnju prijateljicu. Također navode da Jegliča nikada nije osobno upoznala, kao ni članovi njezine najuže obitelji. Prema informacijama kojima raspolaže predsjednica, Krivolucka i Jeglič već više od 15 godina nisu u kontaktu.

Nakon što je ured predsjednice zaprimio pitanja austrijskog novinara o Krivolucki i Jegliču, o slučaju je obaviještena SOVA. U uredu su pritom istaknuli da je Krivolucka prošla sigurnosnu provjeru prije dobivanja slovenskog državljanstva 2016. godine.

SOVA: Nismo utvrdili sigurnosno relevantne okolnosti

Slovenska obavještajna služba sada je potvrdila da tijekom provjere Krivolucke 2016. nije pronašla sigurnosno relevantne okolnosti. SOVA navodi da nakon toga nije bila upoznata s dodatnim okolnostima koje bi mogle promijeniti tadašnju procjenu.

Poručili su i da bi, u slučaju da dođu do informacija koje bi upućivale na sigurnosni rizik za predsjednicu ili nacionalnu sigurnost Slovenije, o tome obavijestili nadležne institucije. Time su podržali ključni dio objašnjenja predsjedničina ureda, a to je da Pirc Musar od početka mandata u prosincu 2022. nije dobila upozorenje nadležnih službi da bi Krivolucka mogla predstavljati sigurnosni rizik.

Nesreća na povratku iz Hrvatske

Cijela priča dobila je zamah nakon prometne nesreće 31. srpnja u tunelu Kastelec, kada se predsjednica vraćala iz Hrvatske. Krivolucka je bila jedna od dviju predsjedničinih prijateljica koje su se nalazile u policijskom vozilu. Pirc Musar tada je slomila ključnu kost, dok je jedna od njezinih suputnica teže ozlijeđena. Nakon nesreće počelo se propitivati predstavlja li sigurnosni problem činjenica da je uz predsjednicu bila bliska prijateljica s ruskim državljanstvom.

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Bivši ustavni sudac Peter Jambrek spominjao je moguća ustavnopravna pitanja i mogućnost ustavne optužbe protiv predsjednice. Ipak, kasnije je izrijekom demantirao da osobno piše takvu optužbu ili da je namjerava sastaviti.

Za pokretanje postupka ustavne optužbe protiv predsjednice potreban je prijedlog najmanje 30 zastupnika, nakon čega bi za nastavak postupka bila potrebna većina svih zastupnika u parlamentu.

FAZ pritom zaključuje da zasad nema objavljenih informacija koje bi pokazale da je Pirc Musar počinila nešto protuzakonito. Također nema dokaza da je Jeglič bio povezan s ruskim obavještajnim službama niti da je Krivolucka predstavljala sigurnosni rizik za Sloveniju.