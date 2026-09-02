Slovenska tvrtka: Otpad smo skladištili, a ne zakopavali. Inspektorat: Otpad je zakopan

Hrvatska tvrtka Kostak GTS reagirala je na današnju objavu 24sata da su je u Sloveniji matična tvrtka Kostak zakapala tisuće tona otpada. Tvrde da ih nisu zakapali nego skladištili. Slučno je na početku afere tvrdio i Miljenko Muha, tadašnji predsjednik uprave slovenskog Kostaka, a još uvijek predsjednik uprave hrvatske podružnice. Krajem 2024. je tvrdio da su otpad samo "premještali". Policija provodi istragu i Muha je prvoosumnjičeni. Istražitelji smatraju da su zakapanjem otpada pribavili materijalnu korist od 8,7 milijuna eura.

Donosimo njihovo priopćenje u cijelosti, a zatim u cijelosti i objavu slovenskog inspektorata koje pobija teze o skladištenju.

Priopćenje Kostak GTS

Povodom medijskih objava o odabiru društva Kostak - graditeljstvo tehnologija sirovine, za izvođenje radova privremenog prekrivanja otpada na lokaciji u Gospiću, želimo pojasniti nekoliko činjenica vezanih uz našu tvrtku i provedeni postupak javne nabave.

Kostak - graditeljstvo tehnologija sirovine d.o.o. hrvatska je tvrtka koja je sa slovenskom tvrtkom Kostak vlasnički povezana, ali posluje kao samostalna pravna osoba u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Dodatno, važno je napomenuti kako navodi prema kojima je matična tvrtka u Sloveniji ilegalno zakopala tisuće tona otpada, nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog Centra za gospodarenje otpadom, koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.

Kostak - graditeljstvo tehnologija sirovine raspolaže potrebnim stručnim i tehničkim referencama, iskustvom i kapacitetima za izvođenje radova privremenog prikrivanja otpada u Gospiću. U provedenom postupku javne nabave, dokazano je ispunjavanje svih traženih uvjeta za izvođenje predmetnih radova, što je potvrdio i Fond za zaštitu okoliša. Postupak je proveden sukladno Zakonu o javnoj nabavi, uz provjeru propisane dokumentacije, uključujući izjave i potvrde o nekažnjavanju, kao i ostalih uvjeta koje ponuditelji moraju ispuniti.

Važno je pritom pojasniti i samu prirodu radova koji su povjereni našoj tvrtki. Riječ je o građevinskim radovima izrade zaštitne prekrivke, čija je svrha spriječiti prodor oborinskih voda kroz lokaciju i moguće ispiranje tvari iz otpada prema podzemnim vodama. Predmet ugovorenih radova ne uključuje rukovanje otpadom, njegovo iskapanje, obradu niti zbrinjavanje, već isključivo izvođenje ove privremene građevinske zaštitne mjere do početka cjelovite sanacije.

Svjesni smo osjetljivosti situacije u Gospiću i važnosti da se potrebni radovi provedu brzo, stručno i sigurno. Imamo stručne ljude, iskustvo i znanje potrebno da povjereni posao izvedemo kvalitetno i u ugovorenim rokovima. Dodatno, radovi će se izvoditi uz odgovarajući nadzor, što smatramo dodatnim jamstvom da će sve ugovorene obveze biti izvršene prema najvišim stručnim standardima.

PRIOPĆENJE SLOVENSKOG INSPEKTORATA O PODUZETOM IZ LISTOPADA 2025.

Od tog priopćenja je tvrtka Kostak sanirala zakopani otpad, ali kaznena istraga još traje.

U nekim su se medijima posljednjih dana pojavile netočne tvrdnje u vezi s policijskom pretragom u sjedištu Inspektorata Republike Slovenije za okoliš i energiju u Ljubljani. Smatramo da je, radi pravilnog i objektivnog informiranja javnosti, važno objaviti i naša pojašnjenja.

Tako je iznesena tvrdnja da su „kriminalisti Nacionalnog istražnog ureda (NPU) tijekom nedavnih pretraga u slučaju Kostak posjetili i sjedište državnog Inspektorata za okoliš i energiju, nadležnog za nadzor poštovanja propisa o zaštiti okoliša”. Ta tvrdnja nije točna. Točno je da je pretraga provedena u područnoj jedinici Inspektorata u Novom Mestu, dok u sjedištu Inspektorata u Ljubljani policijska pretraga nije provedena.

Također želimo pojasniti da je u ovom slučaju uveden izvanredni unutarnji nadzor nad radom nadležne inspektorice zaštite okoliša, u okviru kojeg će se provjeriti način vođenja postupka protiv konkretnog obveznika. Na temelju nalaza nadzora, ako se to pokaže potrebnim, poduzet će se odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom. Inspektorica trenutačno ne obavlja svoje dužnosti, a postupak koji je predmet izvanrednog unutarnjeg nadzora nastavit će voditi inspektor zaštite okoliša iz druge područne jedinice.

Postupci Inspektorata

Od prosinca prošle godine inspektorica je na predmetnom području provela niz radnji u okviru inspekcijskih postupaka. U tom su razdoblju donesena dva inspekcijska rješenja te je provedeno više kontrolnih nadzora i provjera stanja na tom području, uključujući uporabu georadara i iskapanje terena. Iskopano je i obrađeno 2.900 m³ otpada. Inspektorat je 20. siječnja 2025. NPU-u dostavio dokumentaciju, a 23. travnja 2025. inspektorica je NPU-u prijavila sumnju na počinjenje kaznenog djela iz članka 253. stavka 1. Kaznenog zakona (KZ-1).

Krajem prošle godine inspektorica je pokrenula inspekcijski postupak u vezi s gospodarenjem otpadom u Centru za gospodarenje otpadom (CRO) Spodnji Stari Grad. Budući da su u gospodarenju otpadom u tom centru utvrđene povrede odredbi Zakona o zaštiti okoliša (ZVO-2) i Uredbe o otpadu, 20. prosinca 2024. donijela je rješenje kojim je društvu Kostak naloženo da osigura skladištenje cjelokupnog zaprimljenog otpada prije obrade, kao i otpada nastalog nakon obrade, u skladu sa zahtjevima iz točaka 5.2.1.5, 5.2.2.5, 5.2.3.5, 5.2.4.5, 5.3.5.5 i 5.2.6.5 okolišne dozvole, tako da se otpad ne skladišti izvan objekta i nadstrešnice.

Rok za postupanje prema rješenju bio je 20. lipnja 2025. Inspekcijski obveznik Kostak d.d. nije ispunio obveze iz rješenja, zbog čega mu je rješenjem o izvršenju uz novčanu prisilu izrečena novčana kazna od 10.000 eura. Ako obvezu ne ispuni ni do 20. studenoga 2025., kao dodatna prisilna mjera izreći će mu se novčana kazna od 50.000 eura.

Inspektorat je 17. prosinca 2024. na području Centra za gospodarenje otpadom Spodnji Stari Grad proveo pregled georadarom kako bi utvrdio moguće postojanje zakopanog otpada. Mjerenja je proveo Geološki zavod Slovenije. Pregled georadarom nije dao dovoljno jasne podatke kojima bi se nedvojbeno mogla potvrditi prisutnost zakopanog otpada, pa je inspektorica nastavila postupak dodatnim provjerama.

Na temelju izvješća o georadarskom pregledu inspektorica je od 27. siječnja do 7. veljače 2025. provela iskapanja terena na područjima na kojima su uočene nepravilnosti. Iskapanjima su otkrivene velike količine nezakonito zakopanog otpada – folije, ambalaža, tekstil i komunalni otpad. Stoga je inspektorica naložila nastavak iskapanja kako bi se utvrdili opseg i količina otpada te pripremile mjere za njegovo uklanjanje.

Inspektorica je utvrdila da je u Centru za gospodarenje otpadom Spodnji Stari Grad nezakonito zakopan komunalni otpad. Društvu Kostak d.d., kao upravitelju centra i uzročniku opterećenja okoliša, 25. ožujka 2025. izdano je upravno rješenje kojim mu je naloženo da do 24. lipnja 2025. osigura obradu cjelokupnog nezakonito zakopanog otpada.

Inspektorat je kontinuirano pratio provedbu mjera i nadzirao uklanjanje te odgovarajuću obradu iskopanog otpada, a na terenu je također provjeravao je li rješenje izvršeno. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je obveznik osigurao obradu procijenjenih 2.900 m³ miješanog komunalnog otpada ključnog broja 20 03 01, odnosno da je obradu proveo sam u svojem centru za gospodarenje otpadom na lokaciji Spodnji Stari Grad.

Obrađeni otpad trenutačno se još uvijek skladišti u objektu Centra za gospodarenje otpadom, sve dok ne bude predan ovlaštenom preuzimatelju takve vrste otpada.