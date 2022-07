Slovenska vlada maksimirala cijenu struje za najugroženije

Govoreći na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade, ministar za infrastrukturu Bojan Kumer kazao je da je vlada za to razdoblje ograničila cijene električne energije za kućanstva i male poduzetnike, na 0,118 eura po kilovatsatu u višoj tarifi, 0,082 eura po kilovatsatu u nižoj tarifi i 0,098 eura po kilovatsatu u jedinstvenoj tarifi.

Ti će kupci struje u prosjeku uredbom o najvišoj cijeni imati uštedu od oko tisuću eura po pojedinom kupcu u skupini potrošača električne energije koji su najugroženiji u sadašnjoj energetskoj krizi i poskupljenjima, ustvrdio je Kumer.

Sniženju cijene doprinijet će odluka da pristojba na korištenje električne mreže i dalje bude snižena za 50 posto, a od 1. rujna prepolovit će se i taksa za obnovljive izvore energije koju plaćaju potrošači električne energije.

Cijena električne energije za tako zaštićene potrošače bit će niža i ista bez obzira na dobavljača električne energije, a za one koji struju kupuju po najvišoj tarifi sniženje bi moglo biti i do 60 posto, a niži trošak po prosječnom kućanstvu odnosno ušteda mogla bi iznositi i do tisuću eura u jednoj godini, kazao je Kumer.

Dodao je kako, uzimajući u obzir trenutne uvjete na energetskom tržištu, to znači da će uredba o ograničenju cijene električne struje za takve potrošače spriječiti poskupljenja u idućoj godini.

Vlada je navela da je proizvođačima i distributerima električne energije, koji su većinom u vlasništvu države, uredbom o ograničenju cijene struje omogućila da optimizacijom troškova tu energiju još uvijek prodaju uz nešto smanjeni profit.

No, neki ekonomisti govore da bi intervencija na područje cijena energenata mogla smanjiti ponudu ili dovesti do nestašica ili zahtjeva energetskih tvrtki da im država podmiri tako izgubljenu dobit, tim prije što vlada najavljuje i slične mjere za ugrožene potrošače plina već kroz koji tjedan.

Najčitaniji članci