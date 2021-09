Slovenski parlament odbio je u srijedu prijedlog o uvođenju novčanih kazni za "nedolično ponašanje" u javnosti koji su podržavale stranke vladajuće koalicije, dok ga je oporba ocijenila vladinim pokušajem ponovnog uvođenja "verbalnog delikta", u nastojanju da utiša kritike zbog svoje politike.

Za takvu su dopunu zakona o javnom redu i miru glasovala 43 zastupnika, dok ih je 44 bilo protiv.

Prema odbačenom prijedlogu, onome tko se u javnosti prepire, viče ili se nedostojno ponaša prema pojedincu ili skupini pojedinaca i to na način da izazove njihovo uznemirenje ili osjećaj ugroženosti, te našteti ugledu tih osoba, naplaćivale bi se kazne od 500 do 1.000 eura, ako se to dogodilo u nazočnosti policijskog službenika koji bi slučaj prijavio.

U žestokoj raspravi prije glasovanja oporba je tvrdila da vlada Janeza Janše uvođenjem novčanih kazni želi uvesti "verbalni delikt" kakav je važio u bivšem režimu i onemogućiti kritičnost i izraze nezadovoljstva koji se čuju na demonstracijama protiv vlade, njezinih protuepidemijskih mjera i vanjske politike.

Vlada je uvođenje novčanih kazni za nedostojno ponašanje najprije razmatrala nakon što su prije koji mjesec prosvjednici pred zgradom parlamenta vikali na zastupnike vladajućih, a neki čak prema njima i pljuvali, te ih vrijeđali, nakon što su se pojavile glasine da će izmjenama zakona o zaraznim bolestima uvesti obvezu cijepljenja protiv Covida-19.

Prema prvom prijedlogu vlade, novčanim kaznama trebali su se kažnjavati oni koji se "nedolično ponašaju" prema službenim osobama dok obavljaju svoje dužnosti, te prema najvišim predstavnicima vlasti i njihovim članovima obitelji.

Od toga je vlada nakon kritika oporbe odustala, pa dala prijedlog da se kazni svaki oblik nedostojnog ponašanja i vikanja u javnosti, bez obzira tko je njemu izložen.