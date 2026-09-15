Slovenski eurozastupnik za 24sata: Naš asistent s lažnom vozačkom mora odgovarati

Asistent našeg zastupničkog ureda u Ljubljani Denis Sarkić obavijestio me da su ga tijekom vožnje prema Ljubljani u Puli zaustavili policijski službenici te da je vozio pod utjecajem alkohola bez vozačkog ispita, rekao nam je slovenski eurozastupnik Matjaž Nemec.

Podsjećamo, slovenski državljanin (51) zaustavljen je dok je vozio automobil slovenskih registarskih oznaka, a policija je vrlo brzo utvrdila da za volanom nije smio biti ni zbog alkohola, ni zbog činjenice da prije toga nije stekao pravo na upravljanje vozilom.

- Kako me je izvijestio g. Sarkić, policija Republike Hrvatske protiv njega vodi postupak te, prije njegova okončanja, teško mogu bilo što komentirati. Odlučno zastupam stajalište da svatko tko počini grešku za nju mora i odgovarati. Vjerujem da će nadležna tijela brzo obaviti svoj posao, a da će g. Sarkić konstruktivno surađivati u postupku i prihvatiti svaku kaznu odnosno posljedice koje mu budu izrečene. S g. Sarkićem također sva se dogovorila da će do okončanja postupka biti na izvanrednom dopustu - zaključio je Nemec.

Policija ga je zaustavila 11. rujna oko 21.50 sati na kolniku Šijanske ceste u Puli. Tijekom kontrole policajcima je na uvid predočio vozačku dozvolu izdanu na njegovo ime. Međutim, provjerom je utvrđeno kako se ne radi o vjerodostojnom dokumentu, već o krivotvorenoj vozačkoj dozvoli. A onda je uslijedio i alkotest. Policija je utvrdila da je 51-godišnjak automobilom upravljao s čak 2,26 promila alkohola u krvi.

Prema informacijama izvora bliskih istrazi, Sarkić nije samo zaustavljen i evidentiran tijekom prometne kontrole. Nakon događaja priveden je iza 23 sata, a policijski službenici pri tome su, kako doznajemo, koristili sredstva prisile, odnosno stavili su mu lisice iz preventivnih razloga. Šarkić nam je potvrdio da je u petak navečer imao problema s hrvatskom policijom.

- Potvrđujem, da sam u petak 11.9.2026., na putu prema Sloveniji zaustavljen od strane pulske policije i da je u tom postupku s alkotestom utvrđeno da sam vozio pod utjecajem alkohola. Dok traje postupak pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj ne želim davati nikakve dodatne komentare - rekao nam je Sarkić.