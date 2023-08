Slovenski meteorolozi upozorili: 'U sljedećih 36 sati u Sloveniji će pasti mjesečna količina kiše'

Slovenija se priprema na najavljivano grmljavinsko nevrijeme popraćeno jakim pljuskovima, a tamošnji meteorolozi upozorili su kako bi u sljedećih 36 sati moglo pasti kiše koliko inače padne u mjesec dana, piše portal Slovenske novice.

Prema prognozama Agencije Republike Slovenije za okoliš (ARSO), na sjeverozapadu zemlje moglo bi pasti od 100 do 125 milimetara kiše, na zapadu od 50 do 85, a drugdje od 50 do 75. Ništa bolje neće biti ni u petak, javljaju.

U noći na petak bujični vodotoci i manje rijeke u sjevernoj i središnjoj Sloveniji u početku će naglo porasti. Rast rijeka će se u petak tijekom dana intenzivirati i proširiti na veći dio zemlje, predviđaju.

- U početku su vjerojatne bujične poplave i poplave manjih rijeka, u petak tijekom dana i u noći na subotu poplave rijeka u Podravju, Pomurju, Posavju, u porječju Savinje i Krke, Kolpe i u šire područje središnje Slovenije - navode iz ARSO-a.

'Suočavamo se s izvanrednom vremenskom pojavom'

Branko Gregorčič iz ARSO-a istaknuo je će ovaj razvoj vremena biti drugačiji nego prethodnih tjedana.

- Više će podsjećati na onu vrstu jesenske kiše jer će se vremenska fronta nad Slovenijom zadržati 36 sati. Jesenska dinamika i obilje topline i vlage donijet će opetovane i intenzivne pljuskove. Uglavnom će to biti dugotrajni intenzivni pljuskovi koji se mogu pojaviti na istim područjima."

Procjenjuje se da će do subote ujutro pasti između 50 i 100 litara kiše, ponegdje i 150 do 200 litara kiše, i to u manje od 36 sati.

- Tolike količine tipične su za mjesečno razdoblje - objašnjava meteorolog i dodaje da su zbog tolike kiše, koja će uzrokovati i bujice i lavine, izdali narančasto upozorenje.

'Ne zovite 112 bespotrebno'

Uz prognozu obilnih padalina i mogućnosti poplava, zapovjednik slovenske civilne zaštite Srečko Šestan izdao je zapovijed za pripravnost sustava civilne zaštite na cijelom području Slovenije

- Aktivirao sam zapovjednike i zamjenike regionalnih stožer neka bude u pripravnosti - Kazao je da su se dodatno opskrbili opremom, ako pojedine općine ostanu bez iste.

Šestan je uputio i molbu svim stanovnicima Slovenije da s oprezom koriste telefonski broj 112.

- U suprotnom se može dogoditi da zbog poziva koji nije hitan dovedemo život u opasnost.

Nevrijeme stiže u Hrvatsku

Sutra se upalio meteoalarm za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju zbog olujnog nevremena i grmljavine. Ostatak države je u žutom. Prema DHMZ-u, oluja u hrvatsku stiže već u noćnim satima.