Velika gesta poduzetnika u Sloveniji. Gradi most kojeg je srušila rijeka. 'Moramo pomoći'

Nabujale vode na Prevaljama potpuno su uništile most preko Meže koji vodi prema Lešu. Iako se most nije u potpunosti urušio, on nije siguran za prelazak, piše N1.

Foto: Facebook

U pomoć je priskočio poduzetnik Ambrož Duler koji na istom mjestu već krenuo s izgradnjom novog mosta. Kako je rekao za Večer, radovi su počeli ujutro, a pješački most bit će dug 22 metra i širok 2,5 metra.

- Mi smo bez mosta. Moramo pomoći - objasnio je svoju odluku koruški poduzetnik.

Prvi dijelovi konstrukcije koji su u ponedjeljak navečer dovezeni na srušeni most već su postavljeni. Prema procjenama darežljivog poduzetnika, novi leški most bit će izgrađen do večeri.

Foto: Facebook

Duleru je na velikodušnoj gesti zahvalila i predsjednica Republike Nataša Pirc Musar, koja je posjetila Prevalje.

- Mogu samo biti presretan. Lijepo je učiniti što možeš za svoje mjesto. Najviše mi je toplo oko srca kada vidim osobu koja pomaže bližnjemu - rekla je za Večer.