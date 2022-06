Slovenski premijer: 'BiH smo izvukli iz europskog zaborava'

Slovenski premijer Robert Golob kazao je da nije razočaran unatoč tome što na ovom samitu EU-a BiH nije dobila status kandidata, naglasivši da je pozitivno što je ta zemlja izvučena iz "europskog zaborava".

- Nisam razočaran i mislim da je danas došlo do važnog pomaka na tu temu. Vođena je o tome vrlo produbljena rasprava, čime smo BiH izvukli iz jedne vrste europskog zaborava - rekao je novinarima nakon prvog dana samita slovenski premijer.

Slovenija je prije nekoliko dana iznijela prijedlog o dodjeli statusa kandidata Bosni i Hercegovini što je inicijativa koja je dobila potporu još nekoliko zemalja ali na samitu nije bilo potrebnog konsenzusa.

Na sastanku na vrhu EU-a u četvrtak usvojeni su zaključci o zapadnom Balkanu, u kojima su dva paragrafa posvećena Bosni i Hercegovini. U tim zaključcima se prvi put navodi mogućnost da BiH dobije kandidatski status ako ispuni manji dio reformi od onih 14 prioriteta koje je Komisija postavila ranije u svom mišljenju.

Osvrćući se na zaključke skupa, Golob je rekao da je za BiH postavljen vremenski okvir u kojemu bi se pitanje njene kandidature opet našlo na dnevnom redu Vijeća Europske unije, a tada bi se, kako je pojasnio, došlo i do “konkretnog rješenja” glede njenog statusa u približavanju Europskoj uniji.

Predviđeno je da će EK izvješće o BiH pripremiti do listopada, nakon čega bi se po mišljenju Goloba moglo realnije ocijeniti kad bi BiH mogla dobiti status kandidata.

- Sasvim je moguće da se to dogodi i do kraja ove godine, ali to ne ovisi ni o Sloveniji niti o Europskoj komisiji nego o vlastima Bosne i Hercegovine - kazao je Golob.

On je upozorio da će se u novom izvješću Komisije odlučivati o tome kako BiH ispunjava 14 prioritetnih zadaća koje su joj određene prilikom traženja statusa kandidata za članstvo, pri čemu se BiH mora koncentrirati na ključne kriterije.

