Slovenski premijer Janez Janša potvrdio je u srijedu objavom na Twitteru da će se njegova vlada odlučiti za ublažavanje protuepidemijskih mjera, slijedeći preporuke epidemiologa koji smatraju da je epidemija u opadanju.

"Idućih dana i tjedana bit će, u skladu sa poboljšanom epidemiološkom slikom i prema prijedlozima zdravstvenih stručnjaka, ukinuta ili ublažena većina restrikcija", naveo je Jnaša, zahvalivši ujedno onima koji su se do sada cijepili protiv covida-19. Slovenski epidemiolozi i drugi zdravstveni stručnjaci predložili su u utorak vladi da ukine ili ublaži neke mjere, prvenstveno one kod kojih je rizik prijenosa virusa zbog kratkog kontakta malen, te ocjenjuju da treba početi s prijelazom sa sada važećih mjera na početak "novog normalnog". Oni predlažu ukidanje covid potvrda za ulazak u banke, pošte, trgovine i jedinice državne uprave, ali i relaksacije za rad ugostitelja te nastavu u školama, gdje se sada obavljaju redovna testiranja učenika koji u razredu moraju biti s maskama. Uz to, epidemiolog Mario Fafangel iz slovenskog Instituta za javno zdravlje (NIJZ) kazao je da se predlaže vladi i ukidanje obvezne karantene nakon kontakta sa zaraženom osobom, a ministar zdravstva Janez Poklukar najavio je da će određivanje takvih karantena biti obustavljeno u petak.

Reviziju do sada važećih mjera epidemiolozi predlažu jer omikron varijanta, unatoč brzom širenju, nije donijela izrazitije probleme u bolničkom sustavu zbog novih hospitalizacija, pa predlažu da se mjere ublaže, a poveća zaštita za posebno ranjive skupine. Poboljšanje epidemiološke situacije ide na ruku koalicijskoj vladi, koju 24. travnja očekuju parlamentarni izbori, a njeno navodno loše upravljanje epidemijom i neprilagođenost mjera stvarnim epidemiološkim prilikama do sada je bilo meta glavnih kritika vladi koje su upućivale oporbene stranke. Izglede vlade na izborima mogla bi povećati i odluka koja je donesena ovih dana, a odnosi se na izvanredno usklađivanje mirovina te jednokratne dodatke za energetska poskupljenja u obliku bonova od 150 eura, koji će se isplatiti 15. travnja, u tjednu pred izlazak na birališta.