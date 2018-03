Slučaj Dujmić: Boso laže! Tužio nas je za klevetu još u veljači

Pravomoćnom presudom vukovarskog Općinskog suda, vlasnik tvrtke Boso, Bosiljko Stanić, morao je prodavačicu Ivanku Dujmić vratiti na posao i isplatiti joj 17 plaća. Ona je dobila otkaz jer je 1. srpnja 2016. progovorila o mobbingu koji je svakodnevno doživljavala na radnome mjestu u trgovini.

Tijekom sudskog postupka, koji je trajao godinu i pol, Ivanka se razboljela.

- Boso se držao presude i svojih obveza. Isplatio je plaće i vratio Ivanku na posao, ali je u startu bilo jasno da je on zapravo ne želi u firmi. Kad je dobila presudu, povraćala je od stresa. Pozvao ju je da dođe u 6 sati na razgovor za posao. Došao sam s njom, a s obzirom na to da je na vratima stajao zaštitar, koji tamo inače ne stoji, pretpostavio sam da je to zbog mene, pa je ušla samo s odvjetnicom. Počela je raditi tamo gdje joj je on rekao da će raditi, jer je trgovina u kojoj je prije radila zatvorena, ali je odradila dva dana i otišla na bolovanje jer je shvatila da joj je radno okruženje učinio nepodnošljivim. Djelatnici su s njom minimalno razgovarali i sve što je radila morala je raditi napamet, bez direktnih uputa. Stekla je dojam da je ignoriraju. On zapravo samo čeka njenu pogrešku pa da joj da otkaz - kaže Ivankin suprug Željko Dujmić dodajući kako vjeruje da Boso nema namjeru prestati maltretirati Ivanku, posebno sad nakon izrečene presude, jer je sredinom veljače podigao privatnu tužbu za kazneno djelo klevete.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Ova tužba za klevetu je prva privatna tužba koju je digao protiv nas. S obzirom na to da su mu na vrata pokucale različite inspekcije, nešto je morao promijeniti, ali i dalje je to daleko od pravilnog. Primjerice, nema više prekovremenih sati, a ako ih i ima, sve im plati. No još im naplaćuje neke penale i kazne bez odgovarajućeg papira - tvrdi Željko.

Zadovoljni su kaže, izrečenom presudom, iako još traje spor za neisplaćene prekovremene sate.

Iako iz tvrtke Boso tvrde da nisu i neće podizati tužbu za klevetu protiv Ivanke, to nije točno. Privatnu tužbu za klevetu Boso je podignuo 19. veljače 2018. godine na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

- Tvrtka Boso nije i nema namjeru podizati tužbu za klevetu protiv djelatnice Ivanke Dujmić. Gospođa Dujmić vraćena je na posao te je pritom dobila svu potrebnu potporu od svog poslovođe i drugih djelatnika. Također, spomenutoj smo djelatnici osigurali radno mjesto u jednoj od poslovnica najbližih njenoj adresi stanovanja, kako bismo joj i na taj način olakšali rad.

Poslovođa ju je nastojao uključiti u sve radne aktivnosti, koje je odbijala - stoji u odgovoru tvrtke Boso.

Radnice Bose medijima su se požalile što sve moraju

Jedna od radnica lani je snimljena kako na parkiralištu u 6.45 sati pere Mercedes vlasnika Bose.

U siječnju 2017. radnice trgovine Boso u novoj gradiški radile su u prostoru bez grijanja.

Ako ne prodaju određenu vrstu robe u određenom roku, moraju je sami otkupiti.

Bili na godišnjem odmoru ili na bolovanju, bar 700 kuna moraju potrošiti u trgovinama Boso.

Nakon smjene u trgovini, dva puta mjesečno moraju posluživati u dvoranama za vjenčanja.