Slučaj otpada iz Like nosi potpis Camorre? Mafijaški pokajnik objasnio kako se to radi(lo)...

Nisam progovorio zbog ubojstava. Odlučio sam sve reći kada sam shvatio što smo napravili zemlji, rekao je Carmine Schiavone, jedan od ključnih ljudi klana Casalesi, dijela zloglasne napuljske Camorre. U razgovoru za BBC 2013. rekao je da ga nisu 'slomila' ubojstva, prijevare, ucjene ni otmice, nego spoznaja da su golemi dijelovi zemlje u talijanskoj Kampaniji zatrpani otrovnim otpadom i da bi ljudi zbog toga mogli obolijevati i umirati od raka. Dok Plenković i ekipa nemušto raspetljavaju kako su deseci tisuća tona otpada završili ilegalno odloženi u Gospiću, talijanski slučaj pokazuje koliko unosan i razgranat takav posao može postati kada se spoje kriminal, legalne tvrtke, prijevoznici, politika i slaba kontrola.

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Carmine Schiavone sve je ispričao istražiteljima

Schiavone je bio jedan od važnijih ljudi klana Casalesi, dijela napuljske Camorre. Rođen je 1943. u Casal di Principeu, mjestu po kojem je klan dobio ime. Školovani računovođa, u "familiji" je prije svega bio čovjek za financije. Javni radovi, građevina, ugovori, tokovi novca i veze s politikom — to je bio njegov teren. Uhitili su ga 1991., a dvije godine poslije počeo je surađivati s pravosuđem. Njegovi iskazi pomogli su velikoj istrazi koja je dovela do tzv. procesa Spartacus, jednog od najvećih suđenja Camorri. No ono što je za javnost poslije postalo možda i važnije od njegovih iskaza o ubojstvima i unutarnjoj strukturi klana bilo je ono što je govorio o otpadu.

Model zarade bio je jednostavan. Industrijska tvrtka proizvede opasni otpad čije je legalno zbrinjavanje skupo. Kriminalna mreža ponudi nižu cijenu, preuzme otpad i naplati uslugu. No umjesto da ga propisno obradi, otpad završi u kamenolomu, jami, na napuštenom zemljištu ili jednostavno pod slojem zemlje.

Profit nastaje upravo iz onoga što nije napravljeno. Tvrtka plati zbrinjavanje. Mafija izbjegne stvarni trošak. Razlika ostaje kriminalnoj mreži. Schiavone je istražiteljima govorio o kamionima koji su dovozili industrijski i toksični otpad sa sjevera Italije i iz inozemstva te o mjestima na kojima je zakapan. Talijanski parlament saslušao ga je 1997., a u kasnije objavljenim dokumentima mogli su se pročitati detaljni opisi "zbrinjavanja" smeća u kamenolomima, iskopima i na zemljištima. U jednom od tih dokumenata navodi se i njegova tvrdnja da se za ilegalno skrivanje jedne bačve toksičnog otpada plaćalo oko 500.000 tadašnjih talijanskih lira, što bi po današnjoj kupovnoj moći bilo otprilike 500 do 600 eura.

Najvažnije je da taj posao nije mogao funkcionirati samo uz mafijaše. Trebali su prijevoznici, posrednici, vlasnici zemljišta, registrirane tvrtke, ljudi koji poznaju propise i dokumentacija koja je opasni otpad mogla prikazati kao nešto drugo.

Tu mafija prestaje izgledati kao mafija. Počinje izgledati kao sasvim običan biznis.

Schiavone je BBC-ju rekao da je prijelomni trenutak nastupio kada je shvatio razmjere zagađenja. Govorio je o "zastrašujućem koktelu" toksičnih tvari i tvrdio da su milijuni kubičnih metara zemlje bili onečišćeni.

Njegove tvrdnje o mogućim bolestima same po sebi nisu bile medicinski dokaz. Ali problem je s vremenom prerastao priču jednog mafijaškog pokajnika.

Talijanski Senat istraživao je moguću vezu između ilegalnog odlaganja otpada i rasta broja tumora u području oko Napulja. BBC je 2013. naveo da je tijekom prethodna dva desetljeća broj tumora među ženama porastao 40 posto, a među muškarcima 47 posto.

Područje između Napulja i Caserte s vremenom je postalo poznato kao Terra dei Fuochi — Zemlja vatre, po ilegalnim odlagalištima i spaljivanju otpada.

Schiavone nije bio jedini mafijaški pokajnik koji je progovorio. I drugi suradnici pravosuđa opisivali su mreže odlagališta, prijevoznike i poslovne veze koje su omogućavale da otrovni otpad nestaje iz legalnog sustava.

Tri desetljeća poslije posao nije nestao. Prema izvješću Legambientea, u Italiji je 2024. zabilježeno više od 11.000 kaznenih djela povezanih s ilegalnim ciklusom otpada, a ukupni promet ecomafije procijenjen je na 9,3 milijarde eura. Ta brojka uključuje širi ekološki kriminal, a ne samo otpad.

Zato je Gospić važan kao hrvatski primjer sličnog poslovnog obrasca, bez tvrdnje da iza njega stoji talijanska mafija. Europol je 2025. objavio da je kriminalna mreža u Hrvatsku dovozila otpad iz Italije, Slovenije i Njemačke, koristeći legalne tvrtke i prijevoznike, te da je na najmanje 35.000 tona otpada ostvarena nezakonita dobit od najmanje četiri milijuna eura.

Schiavone je umro 2015.

Otpad o kojem je govorio nije nestao.