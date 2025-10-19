Obavijesti

News

Komentari 4
ODLUKA VRHOVNOG SUDA PLUS+

Slučaj Pokrovac vraćen na novo suđenje: Hajdukovi čelnici dali su različite iskaze istrazi i sudu

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Slučaj Pokrovac vraćen na novo suđenje: Hajdukovi čelnici dali su različite iskaze istrazi i sudu
Foto: PIXSELL/

Nasljednice pokojnog Dinka Pokrovca, supruga Moravka i kćer Matea pokrenule su 2009. godine sudski spor protiv Hajduka i Nike Kranjčara od kojih solidarno traže isplatu 599.877,00 eura. Spor i dalje traje...

Nakon 16 godina sudovanja još uvijek se ne nazire kraj sporu u kojem nasljednice pokojnog nogometnog menadžera Dinka Pokrovca, supruga Moravka Pokrovac i kćer Matea Pokrovac Mačkić, solidarno tuže igrača Niku Kranjčara i HNK Hajduk za neisplaćenu naknadu od 599.877,00 eura, za koju smatraju da im pripada na osnovu Ugovora o ulaganju te Ugovora o posredovanju i zastupanju koji su Kranjčar i Pokrovac potpisali 25. siječnja 2005. godine, a Hajduk preuzeo obavezu plaćanja od Kranjčara nakon što je on i službeno postao njihov igrač. Riječ je dakle o novcu koji je Pokrovac ulagao u Kranjčarovu karijeru, kao i proviziji za njegov transfer iz Hajduka u Portsmouth. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici
IMALA 0,84 PROMILA

Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici

27-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka te je, zbog neprilagođene brzine, izgubila nadzor nad vozilo. Imala je 0,84 promila
Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna
PRVI DETALJI PLJAČKE

Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna

Pojedinci su ušli izvana pomoću radne platforme s košarom i za samo sedam minuta odnijeli nakit neprocjenjive vrijednosti, izjavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez
EPPO: 'DORH-u ne dajemo cijelu informaciju. Bojimo se curenja'
NOVI SUKOB

EPPO: 'DORH-u ne dajemo cijelu informaciju. Bojimo se curenja'

Opet se zaoštrilo između dva istražna tijela, a tužitelji EPPO-a u Hrvatskoj poručuju da čuvaju informacije jer se boje curenja detalja istraga iz DORH-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025