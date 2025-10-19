Nasljednice pokojnog Dinka Pokrovca, supruga Moravka i kćer Matea pokrenule su 2009. godine sudski spor protiv Hajduka i Nike Kranjčara od kojih solidarno traže isplatu 599.877,00 eura. Spor i dalje traje...
Slučaj Pokrovac vraćen na novo suđenje: Hajdukovi čelnici dali su različite iskaze istrazi i sudu
Nakon 16 godina sudovanja još uvijek se ne nazire kraj sporu u kojem nasljednice pokojnog nogometnog menadžera Dinka Pokrovca, supruga Moravka Pokrovac i kćer Matea Pokrovac Mačkić, solidarno tuže igrača Niku Kranjčara i HNK Hajduk za neisplaćenu naknadu od 599.877,00 eura, za koju smatraju da im pripada na osnovu Ugovora o ulaganju te Ugovora o posredovanju i zastupanju koji su Kranjčar i Pokrovac potpisali 25. siječnja 2005. godine, a Hajduk preuzeo obavezu plaćanja od Kranjčara nakon što je on i službeno postao njihov igrač. Riječ je dakle o novcu koji je Pokrovac ulagao u Kranjčarovu karijeru, kao i proviziji za njegov transfer iz Hajduka u Portsmouth.
