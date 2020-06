Sluša se glas prosvjednika? Na korak do policijskih reformi

<p>Prosvjedi u nedjelju u SAD-u, puno mirniji nego prošli tjedan, usmjerili su se na traženje reforme policije nakon ubojstva <strong>Georgea Floyda </strong>u Minneapolisu, gradu u kojem je tijekom vikenda donesena odluka da će se policijski odjel rasformirati.</p><p>Prosvjedi su buknuli nakon ubojstva crnca <strong>Georgea Floyda</strong> (46) kojemu je policajac gotovo devet minuta držao koljeno na vratu dok je ovaj govorio da ne može disati.</p><p>- Imam policajce u obitelji, vjerujem u policijsku nazočnost - rekao je <strong>Nikky Williams</strong>, crni veteran koji je marširao u Washingtonu u nedjelju. "Ali vjerujem da mora doći do reformi".</p><p>Promjene u karakteru demonstracija tijekom vikenda vjerojatno održavaju osjećaj da su zahtjevi demonstranata za reformom policije dobili odjek u svim sferama američkog društva.</p><p>U koraku koji je još prije dva tjedna izgledao nezamisliv, većina članova Gradskog vijeća u Minneapolisu založila se da se lokalna policija rasformira i izgradi drugačiji model.</p><p>Većina članova gradskog vijeća Minneapolisa složila se s takvom odlukom, rekla je <strong>Alondra Cano</strong>, članica Vijeća. Devet od 13 vijećnika to je poduprlo, u gradu u kojem je policija optužena za rasizam.</p><p>Aktivisti koji godinama traže takav potez nazvali su odluku prekretnicom.</p><p>Jedan od najvećih prosvjeda u nedjelju bio je onaj u Los Angelesu gdje se prema lokalnoj televiziji okupilo oko 20.000 ljudi.</p><p>U New Yorku, skupine su hodale po Manhattanu noseći transparente poput "Manje sredstava za policiju, više za škole".</p><p>Jedna je skupina prosvjednika išla prema Times Squareu ali ju je odvratila policija koja je blokirala pristup.</p><p>Bile su to slike puno drugačije od onih u noćima prošlog tjedna kada su interventni policajci pribjegavali čvrstoj taktici pokušavajući nametnuti policijski sat, a televizijske snimke prikazivale su pljačkaše po glavnim avenijama.</p><p>Gradonačelnik <strong>Bill de Blasio</strong> rekao je da je u nedjelju ukinut policijski sat.</p><p>On je također najavio seriju reformi kako bi se izgradilo povjerenje između stanovnika i policije.</p><p>Među najavljenim potezima rekao je da će se određena količina novca preusmjeriti iz policijskog budžeta u proračun za mlade i za socijalne usluge u afroameričkim zajednicama.</p><p>U glavnom gradu, na okupljanjima blizu Bijele kuće prosvjednici su uzvikivali "Ovako izgleda demokracija" i "Ne mogu disati".</p><p>Na novu ogradu postavljenu oko Bijele kuće prosvjednici su postavili transparente, poput "Black Lives Matter" i "Nema pravde, nema mira".</p><p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> zapovijedio je u nedjelju povlačenje iz Washigtona vojnika Nacionalne garde, ocijenivši da je situacija pod kontrolom nakon više dana prosvjeda.</p><p>- Upravo sam naredio našoj Nacionalnoj gardi da se počne povlačiti iz Washingtona DC sada kada je sve savršeno pod kontrolom - objavio je na Twitteru.</p><p>"Povući će se, ali mogu se brzo vratiti, bude li potrebno. Puno manje prosvjeda od očekivanog jučer navečer!", dodao je, govoreći o prosvjedima u subotu navečer.</p><p>Intenzitet prosvjeda počeo je jenjavati u srijedu pošto su vlasti Minneapolisa uhitile svu četvoricu policajaca umiješanih u Floydovu smrt. Derek Chauvin, bijeli policajac koji je koljenom gušio Floyda gotovo devet minuta, premda je on više puta kazao da ne može disati, optužen je za ubojstvo drugog stupnja.</p><p>Zajednički tema okupljanja tijekom vikenda bila je odlučnost da se bijes zbog Floydovog ubojstva pretvori u široki pokret kojim se traže reforme američkog sustava kaznenog prava i tretmana manjinskih zajednica.</p>