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BOLESNA UNIJA PLUS+

Slušao sam Ursulu i složio pet najbolnijih pitanja za EU!

Piše Denis Romac/Express,
Čitanje članka: 4 min
Slušao sam Ursulu i složio pet najbolnijih pitanja za EU!
Foto: Cesar Olmedo
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Expressov stručnjak za pitanja vanjske i europske politike u novom je broju našeg tjednika izdvojio je ključne probleme iz kontroverznoga govora o stanju EU koji je priredila i izgovorila šefica Europske komisije

Iako bi se Europska unija u sadašnjoj situaciji, dok se suočava s višestrukim krizama i ratovima na europskom tlu i u neposrednom susjedstvu, kad joj prijeti agresivna susjedna sila na istoku i bivša saveznica na zapadu, trebala brzo i dramatično mijenjati, govori Ursule von der Leyen o stanju Unije iz godine u godinu malo se razlikuju. Ovo je bio već njezin šesti takav govor, ali i on je u mnogim elementima podsjećao na govore iz prethodnih godina. To je znak da se i EU sporo mijenja. Ljudima koji trenutačno vode Uniju očito nedostaju vizija i odlučnost koji su krucijalni za izazove s kojima se danas suočava. Sve se to dobro vidjelo i u srijedu u Strasbourgu. Ovotjedni govor o stanju Unije razlikovao se od govora iz prethodnih govora samo po naglascima, ali ne i sadržajno.

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Komentari 2
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