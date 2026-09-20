Expressov stručnjak za pitanja vanjske i europske politike u novom je broju našeg tjednika izdvojio je ključne probleme iz kontroverznoga govora o stanju EU koji je priredila i izgovorila šefica Europske komisije
Slušao sam Ursulu i složio pet najbolnijih pitanja za EU!
Iako bi se Europska unija u sadašnjoj situaciji, dok se suočava s višestrukim krizama i ratovima na europskom tlu i u neposrednom susjedstvu, kad joj prijeti agresivna susjedna sila na istoku i bivša saveznica na zapadu, trebala brzo i dramatično mijenjati, govori Ursule von der Leyen o stanju Unije iz godine u godinu malo se razlikuju. Ovo je bio već njezin šesti takav govor, ali i on je u mnogim elementima podsjećao na govore iz prethodnih godina. To je znak da se i EU sporo mijenja. Ljudima koji trenutačno vode Uniju očito nedostaju vizija i odlučnost koji su krucijalni za izazove s kojima se danas suočava. Sve se to dobro vidjelo i u srijedu u Strasbourgu. Ovotjedni govor o stanju Unije razlikovao se od govora iz prethodnih govora samo po naglascima, ali ne i sadržajno.
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